مبارزه با مواد مخدر نیاز به مشارکت همه جانبه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر محمود صادقی افزود: اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و شیمیایی موضوع ساده ای نیست که به راحتی نسبت به آن بی تفاوت بود و از آن عبور کرد، در حال حاضر این اسیب نیاز به علت‌یابی دارد.

وی با بیان اینکه باید علت های بروز اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جامعه برخورد شود، اظهار کرد: شناسایی زمینه‌های روی آوردن به استعمال این مواد ، کنترل دقیق مرزها با توجه به اینکه کشورمان ترانزیت ورود و خروج موا مخدر است ، ضعیف شدن بنیان های خانواده از عوامل مهمی هستند که نیاز به بررسی و مطالعات کارشناسی دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون مطالعه نمی توان به بحث مبارزه اجتماعی با مواد مخدر پرداخت ، باید معلول ها بررسی و سپس باعلت ها برخورد کرد.

صادقی با ابراز تاسف از اینکه بیکاری عامل مهم و دامنه گیر اعتیاد بسیاری از جوانان به مواد مخدر است ، اضافه کرد: نبود شغل رواج بسیاری در جامعه دارد و افراد بیکار در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر هستند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بنیان های فرهنگی و خانوادگی ما ضعیف است ، نهادهای فرهنگی کارکردهای مناسبی برای آموزش گروه های سنی مختلف ندارند و خانواده نیز به دلایل مختلف از جمله فشارهای اقتصادی در کنترل فرزندان ناتوان است .

عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درجامعه امروز به دلیل ضعیف بودن بنیان های فرهنگی و خانوادگی جوانان دچار یاس و ناامیدی به اینده می شوند و به دلیل نداشتن آگاهی کافی ، مواد مخدر صنعتی و روان گردان مصرف می کنند.

به گفته صادقی، باید ارزیابی همه جانبه از اقدامات و عملکرد نهادهای فرهنگی به منظور تقویت برنامه ها و ارائه طرح های نو و خلاقانه در جهت مقابله با اعتیاد انجام شود.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر یک عزم ملی و مشارکت همه جانبه است و به دلیل همجواری با کشور افغانستان که تولیدکننده مواد است، جوانان ما در معرض آسیب بیشتری قرار دارند و این مسئله وظیفه مسئولان و خانواده را سنگین تر می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید با استفاده از تمام توان، ظرفیت ها و امکانات در جهت پیشگیری و اطلاع رسانی به موقع خانواده ها و جوانان گام های مثبتی برای مقابله با اعتیاد برداشته شود.