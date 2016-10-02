پیگیری سریع و برخورد قاطع پلیس فتا بوشهر با جرایم فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد بوشهر، علی جلالی ثابت در کارگاه آموزشی مقابله با جرایم رایانه‌ای و پیشگیری از آسیب های فضای مجازی در دانشگاه آزاد بوشهر با تعریف فضای سایبری تشریح کرد: فضای سایبری به معنای یک بستر الکترونیکی، یارانه‌ای، مخابراتی برای انجام فعالیت‌های روزانه افراد از قبیل اطلاع رسانی، موارد فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و.... است.

وی با تأکید بر اینکه بکارگیری اینترنت ارتباطی به سن افراد نداشته، گفت: امروزه بسیاری از امور از جمله ارسال پیام، فیلم، عکس، کارهای بانکی، پرداخت صورت‌حساب‌ها، اقساط و.... از طریق اینترنت صورت می‌گیرد که میزان استفاده از این شبکه جهانی تأثیرپذیر از شغل و آگاهی افراد است.

رئیس اداره پلیس فتا استان بوشهر با تأکید بر این اصل که تأمین کامل امنیت فضای سایبری غیر ممکن است اظهار کرد: از سال ۸۱ با تشکیل معاونت مبارزه با جرائم رایانه‌ای اقدامات مهم و اساسی در رابطه با بالابردن امنیت این فضا انجام شده است.

جلالی ثابت با ارائه آماری کاربران اینترنتی سراسر جهان را بیش از ۳ میلیارد نفر عنوان و بیان کرد: طبق این آمار کاربران اینترنتی در کشور حدود ۴۲ میلیون نفر بوده که از این حیث مقام ۱۳ در دنیا و اول خاورمیانه را به خود اختصاص داده‌ایم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم به علت عدم آگاهی از عملکرد پلیس فتا، کمتر به فکر شکایت از جرایم اخلاقی می‌شوند، تصریح کرد: گاهی بعد از دستگیری فرد مجرم و بررسی‌های معمول متوجه شده‌ایم که این فرد بعد ارتکاب ۱۰ یا ۱۵ جرم مشابه مورد شکایت و بازداشت شده است.

رئیس اداره پلیس فتا استان بوشهر با بیان اینکه در خصوص شکایت‌های موارد اخلاقی تا پیدا کردن مجرم تلاش خواهیم کرد، گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که علاوه بر پیگیری سریع و برخورد قاطع، ضمن حفظ آبروی افراد، به هیچ عنوان اسم یا مشخصات وی برده نخواهد شد و افراد دست خالی از این اداره برنخواهند گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این کارگاه با تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی شرکت کنندگان با تهدیدات چون جعل هویت، سرقت اطلاعات شخصی و افشای آن و.... آشنا شدند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در کارگاه آموزشی که با حضور رئیس اداره پلیس فتا استان بوشهر در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم انسانی این واحد برگزار شد از تهدیدات و خطرات فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی آگاه شدند.