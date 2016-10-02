۳۰ دوربین کنترل سرعت در چهارمحال و بختیاری نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر سلمان زاده پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه حمل و نقل و ایمنی سفر اظهار داشت: ۳۰ دوربین کنترل سرعت در استان نصب خواهد شد.
وی گفت: ۵۵ نقطه حادثه خیز توسط سازمان حمل و نقل و پایانهها شناسایی که در ستاد تایید و تصویب شده و به پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال تا نظر نهایی را اعمال کنند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سالیانه ۲۰ هزار راننده در سطح استان مورد آموزش و چکاپ پزشکی قرار می گیرند.
وی گفت: متوسط واژگونی خودرو در کشور ۳۲ درصد، که در این استان ۴۹ درصد است ومتوسط کشوری موتور سواری منجر به مرگ ۱۰ درصد که در استان ۱۹ درصد است.
