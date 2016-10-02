۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری:

۳۰ دوربین کنترل سرعت در چهارمحال و بختیاری نصب می شود

شهرکرد- مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری از نصب ۳۰ دوربین کنترل سرعت در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر سلمان زاده پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه حمل و نقل و ایمنی سفر اظهار داشت: ۳۰ دوربین کنترل سرعت در استان نصب خواهد شد.

وی گفت: ۵۵ نقطه حادثه خیز توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها شناسایی که در ستاد تایید و تصویب شده و به پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال تا نظر نهایی را اعمال کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سالیانه ۲۰ هزار راننده در سطح استان مورد آموزش و چکاپ پزشکی قرار می گیرند.

وی گفت: متوسط واژگونی خودرو در کشور ۳۲ درصد، که در این استان ۴۹ درصد است ومتوسط کشوری موتور سواری منجر به مرگ ۱۰ درصد که در استان ۱۹ درصد است.

