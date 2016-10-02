به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح یکشنبه در همایش میثاق عاشوراییان شهرستان بوشهر اظهار داشت: عزاداری امام حسین خاص شیعه نیست و دیگر مذاهب هم برای ایشان به عزاداری می پردازند.

وی ادامه داد: حضرت امام حسین (ع) بزرگترین وارث حضرت آدم است و خداوند تمام فضائل و آبرو و حیثیتی را که در همه دردانه های خلقت جمع شده، در وجود حضرت امام حسین قرار داده است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تشریح ویژگی‌های قیام حضرت امام حسین ، خاطرنشان کرد: اقامه نماز یکی از درس‌های مهم قیام عاشورا بود.

وی اضافه کرد: از مهمترین ویژگی‌های قیام اباعبدالله الحسین (ع) می‌توان به پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر، توجه به جهاد در راه خدا، اطاعت امر خدا و عبادت خالصانه اشاره کرد.

در ابتدای این همایش هیئت عزاداری مسجد امام حسین کوی ریشهر به اجرای مراسم سنتی سنج و دمام پرداختند.