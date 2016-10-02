به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر پیش از ظهر یکشنبه در این آئین اظهار داشت: همه دست‌اندرکاران مراسم‌های عزاداری حضرت امام حسین(ع) باید در راستای شناساندن معارف اهل بیت و همچنین با محوریت قرآن حرکت کنند.

حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی، ولایت مداری و روحیه انقلابی و استکبارستیزی را از دیگر خصوصیات عزاداران آن حضرت (ع) عنوان کرد.

همایش میثاق عاشورائیان شهرستان بوشهر با حضور معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

در ابتدای این همایش هیئت عزاداری مسجد امام حسین کوی ریشهر به اجرای مراسم سنتی سنج و دمام پرداختند.

در بخش دیگری از این مراسم حسن توزی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به روضه خوانی و مرثیه سرایی پرداخت.