زمان فراگیرشدن حمایت از تیم ملی و تبدیل غیرممکن به ممکن فرا رسیده

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی‌روش در پیامی که با تیتر «اکنون زمان فراگیر شدن حمایتها از این گروه است» منتشر شده آورده است: « اکنون زمان ادامه کار است. زمان تبدیل غیرممکن به ممکن. بعد از برزیل، اکنون زمان این است که تیم ملی ایران برای حضوری تاریخی در دومین جام جهانی پیاپی بجنگد.

ما با رقبای اصلی مان رودررو هستیم. اکنون وقتش است. اکنون زمان فراگیر شدن حمایتها از این گروه است. ما می دانیم که می توانیم بر روی تک تک شما حساب کنیم. برای تمام بازیکنانم و شما بهترین آرزوها را دارم.»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در دو دیدار ابتدایی خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برابر تیم ملی قطر به پیروزی رسید و برابر چین با تساوی به کارش پایان داد، روزهای ۱۵ و ۲۰ مهرماه در دو دیدار حساس و سرنوشت ساز به مصاف ازبکستان و کره جنوبی خواهد رفت.