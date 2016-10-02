به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌ عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «راز خانه‌ی سه‌خواهرون» داستانی رمزآلود و ماجراجویانه است که در فضای قدیم تهران اتفاق می‌افتد. مخاطبان این کتاب نوجوانان گروه سنی «د و ه» (دوره اول و دوم متوسطه) هستند که به سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ سفر می‌کنند و با قهرمان کتاب «بهاره» همراه می‌شوند. بهاره فرزند راننده‌ی عبدالله خان از صاحب‌منصبان قشون است. او و برادرش مخفیانه به خانه‌ی عبدالله خان قدم می‌گذارند و به رازهای عجیب دختران این خانه پی می‌برند.

بازگشت به گذشته و خلق فضایی تاریخی سبب شده است تا این اثر با نزدیک شدن به خواسته‌های مخاطبان امروز اثری خواندنی و قابل تامل شود: بعضی از ساکنان خانه قسم می‌خوردند که صدای شلیک گلوله‌ای را شنیده‌اند. عده‌ای از جمله مش‌حسین باغبان هر گونه درگیری و این قبیل کارها را انکار می‌کردند، اما با سنگینی گوش مش حسین چندان نمی‌شد به‌حرف‌هایش اعتماد کرد. ظریفه خدمتکار مخصوص اختر که بنا به شایعاتی اساسا ارتباطی با مردعلی خدا بیامرز نداشت و در واقع دختر غیررسمی عبدالله‌خان بود، وجود هر مهمان و پنهان‌ شدنشان را در باغ انکار می‌کرد و می‌گفت ستاره به مرض ذات‌الریه مرده است.

این اثر که در قالب «طرح رمان نوجوان امروز» منتشر شده است ۱۳۰ صفحه دارد و به قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شده است.

نجفی پیش از این برای دیگر آثار خود همچون رمان برف‌آبادی، دختری به‌نام پریا، راز گمشده‌ی خاور، با جام‌های شوکران برنده‌ی جوایز مختلف ادبی شده است.