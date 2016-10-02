به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در نشست با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان زنجان، تصریح کرد: باید با همدلی و صداقت در جهت حل مشکلات و تقویت حوزه اجتماعی و فرهنگی استان تلاش کنیم تا بتوانیم تعدادی از این مشکلات را رفع نماییم. مطبوعات سه وظیفه مهم انتقال نیازها و مشکلات اقشار مختلف به مسولین، انتشار گزارش عملکرد دستگاهها و دریافت بازخورد اتفاقات صورت گرفته را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: خدمات دولت یازدهم کمتر از دولت سازندگی و اصلاحات نبوده و این دولت در شرایط دشواری مسئولیت را برعهده گرفت.
درویش امیری افزود: من بهعنوان کسی که از دولت دفاع مقدس تاکنون در ساختار دولت هستم از موضع یک کارشناس با تجربه میگویم که شرایط دولت در این دوره با دولت ادوار مختلف از نظر سیاست خارجی، شرایط نظام اداری، منابع مالی دولت و هزینههای بیحد و حصری که به دولت تحمیل شده، متفاوت است.
استاندار زنجان با اشاره به شرایط فعالیت رسانهها و مطبوعات در دورههای مختلف، تصریح کرد: در زمینه تعامل با مطبوعات و رسانهها در هر دورهای به شکلی عمل شده است. نوع نگاه دولت دفاع مقدس و نوع رفتار در آن زمان با توجه به اقتضائات و شرایط جنگ بسیار متفاوت بود. در دولت سازندگی فضا مقداری تغییر کرد و در دولت اصلاحات فضا کاملا باز بود و مطبوعات نیز زیادهرویهایی داشتند که به ساختار رسانهای ما ضربه وارد کرد.
درویش امیری ادامه داد: در دولت گذشته هم در مقابل فعالیت مطبوعات و رسانهها انسدادی به وجود آمد. این افراط و تفریطها به سازوکار مطبوعات لطمه وارد میکند.
استاندار زنجان دلیل بسیاری از نابههنجاریهای اقتصادی در دولت گذشته را عدم وجود و نفوذ مطبوعات مستقل دانست و خاطرنشانکرد: بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی که از منظر مردم نابخشودنی است به دلیل عدم نظارت و فقدان حضور و تاثیرگذاری مطبوعات در جامعه بوده است.
درویشامیری، نقش فضای مجازی را به مانند شمشیر دو لبه توصیف کرد و گفت: در دولت یازدهم شرایط مناسبتری برای فعالیت رسانهها ایجاد شده است. البته حضور شبکههای اجتماعی هم باعث انتقال سریعتر اخبار گشته اما این شبکههای اجتماعی مانند شمشیر دو لبه عمل میکنند، در برخی اوقات کمک کرده ولی در برخی اوقات با کمک این ابزار، خبرهای غلط به سرعت در جامعه به گردش افتاده و همهگیر میشود.
وی با اشاره به مسیر خوب توسعه در زنجان تصریح کرد: صنعت استان زنجان، صنعت فرسودهای نیست بلکه زنده و پویاست. اگر صنعت زنجان را با صنعت برخی از استانها از جمله استان مرکزی مقایسه کنید، متوجه میشوید که بهعنوان نمونه شرکت آلومینیوم اراک نزدیک به ۵۰ سال بدون توجه به نگهداری از دستگاهها کار کرده اما صنعت زنجان، صنعت شادابی است.
استاندار زنجان افزود: در استان زنجان هنوز ترکیب جمعیتی شهری و روستایی نسبت به دیگر استانها متعادلتر بوده و میزان ساکنین روستا در استان زنجان از میانگین کشوری بالاتر است و این موجب پویایی کشاورزی در استان شده است.
درویشامیری فضای فرهنگی استان زنجان را بسیار پویا و بانشاط توصیف و خاطرنشان کرد: فضای فرهنگی استان زنجان با استانهایی مانند همدان اصلا قابل مقایسه نیست. استان زنجان فضای فرهنگی با نشاط و پویایی دارد. شرایط فرهنگی زنجان حتی زندهتر از استانهای صاحب نام کشور است.
استاندار زنجان افزود: در برخی از استانها کنسرت برخی خوانندگان مثل شهرام ناظری هم تحمل نمیشود ما این فضا را در استان زنجان نداریم. اینها ظرفیتهای خوبی است که ما در استان داریم.
درویشامیری با تاکید بر اینکه رسانهها و مطبوعات به زیباییها نیز توجه کنند، اظهار کرد: خبرنگاران باید زیباییها و خوبیهای استان را نیز بیان کنند. نقد هم باید باشد. نقد موجب تحرک مسئولین میشود.
وی ادامه داد: سرمایهگذار معمولا در استانی سرمایهگذاری میکند که فضای وفاق و همدلی در آن وجود داشته باشد. برای اینکه امید به سرمایهگذاری در استان بیشتر شود باید برجستگیها و زیباییهای استان بیان شود.
استاندار زنجان، به ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره غذای اکو در زنجان اشاره کرد و گفت: ما با چند استان برای تصاحب دبیرخانه دائمی جشنواره غذای اکو رقابت داشتیم. برگزاری جشنواره امسال که نمایندگان ۱۴ کشور و سفرای چند کشور عضو راه ابریشم حضور داشتند، باعث میشود تصویری از زنجان در اذهان این افراد به وجود بیاید که بسیاری از تحولات از همینجا آغاز میشود ولی مطبوعات استان در اطلاعرسانی این جشنواره قوی عمل نکردند.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، در این جلسه وضعیت تشکلهای صنفی مطبوعات را چندان مناسب ندانست و گفت: خانه مطبوعات استان زنجان در گذشته ۳۰۰ تا ۳۵۰ عضو داشت اما با تغییرات اساسنامهای که صورت گرفت، این تعداد بسیار کاهش یافته است.
مسیحاله سلطانی، افزود: بخش عمدهای از مطبوعاتیهای استان در مشاغل دولتی مشغول هستند به همین دلیل و با توجه به اصلاح اساسنامه صورت گرفته تعداد اعضا کاهش یافته است.
یوسف ناصری، مدیر خانه مطبوعات استان زنجان نیز با اشاره به عملکرد خانه مطبوعات گفت: از اردیبهشت ۹۴ که هیئت مدیره جدید فعالیت خود را شروع کرده، دو جشنواره استانی مطبوعات، یک دوره نمایشگاه مطبوعات، دورههای مقدماتی و تکمیلی خبرنگاری و دو مراسم روز خبرنگار را برگزار کرده است.
حسین نجاری، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان زنجان نیز به تعامل خوب بین اصحاب مطبوعات اشاره کرد و افزود: مطبوعات زنجان، مطبوعاتی عاری از تنش و حاشیه بوده و با توجه به اینکه هر کدام از این مطبوعات مواضع مشخصی دارند، اما با هم کنار آمده و با هم کار میکنند.
قنبر رسولی، دیگر عضو هیئت مدیره هم با اشاره به مشکلات خبرگزاریها در پوشش اخبار تصریح کرد: در سفرهای مقامات کشوری به استان، خبرگزاریها در پوشش اخبار مشکل دارند و به دلیل اینکه اجازه حمل وسایل الکترونیکی را ندارند، امکان پوشش سریع اخبار بسیار سخت میشود.
احمد حسنی، عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات با اشاره به انتشار ویژه نامهها توسط روابط عمومی ادارت، گفت: روابط عمومیها خود اقدام به انتشار ویژهنامه داخلی کرده ولی از انتشار گزارش عملکرد در مطبوعات خودداری می کنند و این مساله از یک سو موجب بی اطلاعی مردم از عملکرد سازمانها و از سوی دیگر باعث ایجاد تنگناهای مالی برای نشریات شده است.
عباس محمدی، دیگر عضو هیئت مدیره نیز گفت:پشنهاد میکنم در صورت امکان مجتمعی برای مطبوعات ساخته شود تا هر کدام از نشریات در آنجا اتاقی داشته باشند و مطبوعاتی که توانایی ندارند، صاحب دفتر شوند.
در این نشست استاندار زنجان تاکید کرد در جهت پیگیری درخواستها و رفع مشکلات مطرح شده توسط مسئولان خانه مطبوعات دستورات لازم را صادر خواهد کرد
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