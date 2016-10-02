به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جلسه صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با هدف بررسی و رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه شرکت های دانش بنیان حوزه هوایی تشکیل شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی، گفت: یک راهکار برای رفع موانع شرکت های هوایی این است که ستاد از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح‌های فناورانه خطر پذیر، حمایت کند.

وی افزود: همچنین از طریق صندوق برای اجرای طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان با سرعت و کیفیت مقبول، پوشش‌دهی هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی در قالب سرمایه در گردش پس از مرحله تحقیق و توسعه و ورود به مرحله نمونه سازی یا تولید محصول بدون هیچگونه سقفی برای هزینه نیروی انسانی از نظر درصد وزنی در پروژه، رایزنی‌های در مورد امکان صدور ضمانت نامه به صورت مستقیم توسط بانک‌ها و نهادهای مربوطه تلاش می‌کند.

در این جلسه، شرکت های حاضر مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت خود را عنوان کردند. این مشکلات شامل فرآیند بسیار طولانی، پرهزینه و دارای پیچیدگی‌های فنی خاص استانداردسازی و به تبع آن تجاری‌سازی محصولات هوایی درصنعت که بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت را امکان‌پذیر نمی‌کند، بازگشت سرمایه طولانی مدت در صنعت هوایی و زمان‌بندی بازپرداخت اقساط بسیار کوتاه‌مدت هستند.

همچنین عدم وجود سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ماهیت و روند طولانی و پیچیده تجاری‌سازی محصولات در حوزه لیزینگ، اهمیت زیاد و سهم کم نیروی انسانی در حوزه هوایی در خصوص فعالیت‌های تحقیق و توسعه، موافقت با بخشی از هزینه‌های طرح که باعث به نتیجه نرسیدن طرح خواهد شد، میزان بالای ودیعه و وثایق مورد نیاز برای صدور ضمانت‌نامه، وجود کارفرمایان دولتی، و همچنین محدودیت توان شرکت‌ها و یا بودن وثایق ملکی در گروی کارفرمایان می شود از دیگر مشکلات شرکت ها در این حوزه محسوب می شوند.

امکان ارائه کمک به شرکت‌ها در کاهش یا تامین ودیعه، ارائه بخشی از کارمزدهای پرداخت شده توسط شرکت‌ها به بانک‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض، دریافت حداقل وثیقه از متقاضیان، و مواردی از این دست از جمله اقدامات در دست اجرای صندوق برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی خواهد بود.

بعلاوه درحال حاضر طرح‌هایی در صندوق مطرح است که در صورت عقد قرارداد با بخش دولتی، منافع تولید کننده تضمین شده و قرارداد به منزله بیمه و تامین امنیت منافع شرکت دانش بنیان باشد.