هزار قنات تفت خشکید/ تلاش برای توسعه گردشگری طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زارع رشکوئیه ظهر امروز در جلسه ای با مدیرکل بازرسی استان یزد در فرمانداری تفت اظهار داشت: شهرستان تفت بالغ بر هزار و ۸۰۰ قنات داشت که در پی خشکسالی های پی در پی هزار قنات آن به طور کامل خشک شده است.

وی عنوان کرد: از ۸۰۰ قنات باقیمانده نیز تعداد بسیار محدودی آب‌دهی خوبی دارند و بقیه آنها نیز یا نیمه خشک هستند یا در آستانه خشکیدگی کامل قرار گرفته اند.

فرماندار تفت با اشاره به اینکه خشکسالی و نبود امکانات بسیاری از مردم روستاهای تفت را راهی شهرها کرده است، افزود: تلاش شده با لایروبی قنات‌ها همچنین گازرسانی به روستاها به ویژه در مناطق سرد، شرایط بازگشت روستاییان را فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: تاکنون نیز کار گازرسانی به تعدادی از روستاها انجام شده و به تازگی گازرسانی به بخش گاریزات و روستاهای بخش مرکزی تفت نیز به پایان رسیده است.

زارع رشکوئیه با اشاره به اینکه تفت در شرایط عادی حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد اما در فصل تابستان مردم روستاهای این شهرستان از مناطق مختلف کشور و استان به روستاهای خود باز می گردند، افزود: جمعیت این شهرستان در تابستان‌ها گاه به ۲۰۰ هزار نفر می رسد.

وی یادآور شد: روستاهای تفت جاذبه های طبیعی بسیاری دارند به همین دلیل تفت جزو ۱۴ منطقه گردشگری طبیعی کشور است و فرمانداری تفت نیز برای توسعه گردشگری طبیعی در این شهرستان برنامه هایی در دست مطالعه و اجرا دارد.