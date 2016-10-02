رقابت های مینی والیبال قهرمانی دختران قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مینی والیبال قهرمانی استان با حضور کلوب ها و باشگاه های سطح استان در رده های سنی ۱۱ سال به بالا و با شرکت ۲۸ تیم و ۱۷۰ بازیکن در سالن بعثت قزوین برگزار شد.

در این رقابت ها و در رده سنی زیر ۱۲ سال تیم های ارکیده، تاکستان و شریفیه به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند و در رده سنی زیر ۱۱ سال هم عناوین نخست به تیم های امیرالمومنین، تاکستان و محمدیه رسید.

بازیکنان منتخب این رقابت ها به رقابت های مینی والیبال قهرمانی کشور اعزام می شوند.

کسب مقام دوم مسابقات تیم ووشو استان

به مناسبت هفته دفاع مقدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین مسابقات ووشو قهرمانی کشور با شرکت بیش از ۱۴۰ شرکت کننده در ۲ رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد و تیم قزوین موفق به کسب عنوان دومی این رقابت ها شد.

این رقابت ها در بخش ساندا و بصورت تیمی برگزار شد و تیم های شهرستان فردیس، قزوین و تهران عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات ساندای قهرمانی کشور در سالن پوریای ولی شهرستان فردیس روز گذشته برگزار شد.

دوره آموزش مقدماتی نجات غریق ویژه آقایان برگزار خواهد شد

هیئت نجات غریق و غواصی استان برای بیشتر کردن ناجیان غریق در استان یک دوره آموزشی نجات غریق برگزار می کند.

متقاضیان برای ثبت نام می توانند روزهای زوج از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰به دفتر هیئت نجات غریق و غواصی استان مراجعه کنند.

تاکنون بیش از ۳۰ نفر برای شرکت در این دوره اعلام آمادگی کرده اند.

دوره آموزش مقدماتی نجات غریق ویژه آقایان در استخر شهید رجایی استان برگزار می شود.

رقابت های انتخابی ایروبیک انتخابی تیم استان برگزار می شود

این مسابقات به منظور شرکت هرچه بیشتر در رقابت های قهرمانی کشور برگزار می شود.

ثبت نام برای حضور در این رقات ها از صبح امروز آغاز شده است.

این رقابت ها ساعت ۱۶در سالن عفاف استان قزوین آغاز می شود.