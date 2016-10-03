حمایت بیش از ۱۰ هزار حامی از فرزندان ایتام و محسنین

به گزارش خبرگزاری مهر امیر آدینه لو به تشریح مشارکت حامیان در طرح اکرام ایتام و محسنین در شش ماهه نخست امسال پرداخت.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۱۰هزار حامی خیر و نوعدوست از بیش از یک هزار و ۵۰۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد حمایت مادی و معنوی می کنند، گفت: بیش از ۳۶۰ نفر آنان را ایتام شامل می شوند و مابقی در طرح محسنین (فرزندان با سرپرست کم توان(تحت حمایت قرار گرفته اند. وی سرانه نقدی ماهانه هر یتیم را حدود ۳۰۰ هزار تومان و فرزندان محسنین را ۱۰۰هزار تومان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه حامیان نیکوکار در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۵ میلیاررد تومان به حساب فرزندان معنوی خود واریز کرده اند، گفت: بیش از هفت میلیارد از این مبلغ برای ایتام و مابقی برای فرزندان خانواده های تحت حمایت در طرح محسنین واریز است.

آدینه لو در ادامه با اشاره به کمک های موردی خیرین به خانواده های مورد حمایت این نهاد اشاره و بیان کرد: یکی از حامیان تعداد ۱۵۰ بسته لوازم التحریر به ارزش ۹۰ میلیون ریال بری توزیع بین دانش آموزان تحت حمایت این نهاد اهدا کرد . این حامی نیکوکار حدود چهار سال است که با عضویت در طرح اکرام محسنین و حمایت از سه خانواده محسنین با این نهاد همکاری می کند.

مدیر کمیته امداد شمال غرب شهر تهران یادآور شد: طرح اکرام ایتام که از سال ۷۸ از سوی کمیته امداد اجرایی شده است،یکی از موفق ترین طرح های این نهاد محسوب می شود و در راستای حمایت های مادی و معنوی از فرزندانی است که دست روزگار آنان را از نعمت وجود پدر محروم کرده است. در این طرح حمایت ایتام به حامیان علاقمند واگذار میشود و هر حامی با پذیرفتن یک یا چند نفر یتیم، ماهیانه حداقل۳۰۰ هزار ریال برای آنان واریز میکند. تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار رعایت عزت نفس و حفظ کرامت انسانی ایتام و خانوادههای آنان از جمله اهداف کمیته امداد برای اجرایی کردن طرح های اکرام است.

شایسته ذکر است، نیکوکاران می توانند برای عضویت در طرح اکرام ایتام و محسنین و حمایت از یک یا چند فرزند معنوی با حضور در دفاتر مناطق دو، پنج،نه و ۲۱ و همچنین سامانه تلفنی ۷۳۵۵ اقدام کنند.