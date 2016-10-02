به گزارش خبرنگار مهر، مجید روحانی نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه دامپزشکی از اداراتی است که در دو جبهه بهداشتی و اقتصادی فعالیت می‌کند و در هر دو زمینه نقشی کلیدی ایفا می‌کند، اظهار کرد: حدود ۱۳ درصد از اقتصاد کشور ازحوزه دام و طیور تامین می‌شود که این نشان‌دهنده اهمیت حوزه است.

وی ادامه داد: ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری در موضوع غذا در حوزه فرآورده‌های دامی است و ۷۰ درصد از فعالیت دامپزشکی در روستاها ‌صورت می‌گیرد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌رضوی افزود: دامپزشکی محور اقتصاد مقاومتی در زمینه تولیدات دامی است و براساس این نگاه خدمات گسترده ای همچون واکسیناسیون دام، آزمایش های دامی و تست خون در ۳۰ میلیون نوبت سر دام سبک و سنگین انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در خراسان رضوی ۷ میلیون رأس دام سبک و ۳۵۰ هزار رأس دام سنگین داریم که باید با مدیریت بهداشتی بالا خدمات موثرتری نیز ارائه شود.

روحانی نژاد با اشاره به اینکه دامپزشکی خراسان رضوی در جشنواره شهید رجایی عنوان برتر کشور را کسب کرده، عنوان کرد: هم‌اکنون با درصد بالایی از کاهش بیماری‌ها در سطح استان خراسان رضوی و کشور مواجه هستیم که ۲۵ درصد آن به دلیل کنترل‌ها و نظارت‌های صورت گرفته توسط دامپزشکی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح استان خراسان رضوی کانون بیماری تب برفکی و دیگر بیماری‌های دامی کنترل شده و تلفات طیور از ۱۱.۸ درصد به ۹.۸ درصد کاهش یافته و استاندرد آن ۷ تا ۸ درصد است و کمترین میزان تلفات ۴ درصد و بیشترین میزان آن نیز ۲۰ درصد بوده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌رضوی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تلفات دام سبک ۷۱۸ رأس بوده است، ادامه داد: اکثر این تلفات در دو ماهه ابتدای سال بود و با تأمین واکسن در اردیبهشت ماه چهار میلیون رأس دام واکسینه شد و درصد تلفات در دو دام سبک و سنگین به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه امسال سازمان دامپزشکی خراسان رضوی به عنوان دستگاه برتر کشور در زمینه کنترل بیماری تب برفکی معرفی شده است، گفت: همچنین این سازمان در سال جاری بر اساس عملکرد موجود نیز جزو سه دستگاه برتر کشور است.

روحانی نژاد با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده سازمان دامپزشکی در این هفته بیان کرد: افتتاح ۵ پروژه در سبزوار، باخرز و فریمان، برگزاری همایش بزرگداشت روز دامپزشکی با حضور مسئولان کشوری و استانی، دیدار با تشکل‌های دام و طیور استان، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی و ارائه آخرین دستاوردها در نمایشگاه دام و طیور از جمله این برنامه‌هاست.