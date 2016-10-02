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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

پرواز برنامه‌ای از ۱۲شب تا ۵ صبح نداریم

پرواز برنامه‌ای از ۱۲شب تا ۵ صبح نداریم

یک مقام مسئول گفت: هیچ پرواز برنامه‌ای در فرودگاه مهرآباد از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: هیچ پرواز برنامه ای درفرودگاه مهرآباد از ساعت ۲۴ تا پنج صبح انجام نمی شود اما به صورت استثنا ممکن است که پروازهای اورژانسی و احیانا پروازهای تاخیری دراین ساعات انجام شود.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری، جهت ساماندهی پروازهای فرودگاه مهرآباد چه در بخش پروازی و چه در بخش فرودگاهی و در راستای کاهش آلودگی صوتی، پروازهای این فرودگاه را محدود کرده است و براساس برنامه مقرر شده که از ساعت ۲۴ الی پنج صبح هیچ پرواز برنامه ای انجام نشود.

کد مطلب 3785289

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