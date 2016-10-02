نقش همیاران پلیس در کاهش تلفات حوادث جاده ای تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی ظهر یکشنبه در همایش همیاران پلیس اظهار داشت: تعداد بالای حوادث رانندگی خسارت های جبران ناپذیری زیادی از نظر مالی و معنوی به کشور وارد می کند و بر اساس آمارها دو میلیون نفر سالانه در اثر سوانح رانندگی داغدار می شوند چراکه ۳۵ درصد از ۱۷ میلیون نفری که سالانه در تصادفات رانندگی فوت می کنند، سرپرست خانوار هستند.

وی افزود: ادامه این وضعیت برای ایران اسلامی به هیچ وجه زیبنده نیست چراکه در این حوادث سالانه ۲۰۰ هزار نفر نیز مجروح شده و خسارت های مالی بسیاری نیز وارد می شود که قابل جبران نیست.

معاون استاندار ایلام استفاده از از ظرفیت دانش آموزان را برای بالا بردن فرهنگ رانندگی در سال های اخیر بسیار مثمر ثمر دانست چرا که این دانش آموزان در آینده نزدیک به رانندگان وسایل نقلیه تبدیل می شوند و هرچه بتوانیم فرهنگ رانندگی را در آنان نهادینه کنیم ، در کاهش حوادث بسیار تعیین کننده خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام هماهنگی میان دستگاه های عضو شورای ترافیک استان را مناسب دانست و ابراز امیدواری کرد در سایه همراهی مردم و رعایت قوانین و مقررات روز به روز شاهد کاهش حوادث رانندگی در استان باشیم.

وی گفت: استفاده از کمربندی ایمنی هنگام رانندگی در کاهش تعداد تلفات بسیار تاثیرگذار بوده، ضمن اینکه استفاده از توان دانش آموزان و معلمان در قالب همیاران پلیس نیز نقش تعیین کننده ای داشته است.

وی افزود: یکی از عواملی که به افزایش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر ایلام دامن زده وجود مراکز خدماتی در محدوده ۵۰۰ متری مرکز شهر استان و باید زمینه جانمایی این مراکز را در نقاط حاشیه ای بیشتر کنیم تا روند تردد در این محدوده با سهولت بیشتری انجام شود.