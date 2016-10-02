محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی دوره‌های قبل با زحمات رئیس هیئت کشتی شهرستان، حجت‌الاسلام گودرز سیفی اقدامات بسیار مؤثر و مفیدی در نهاوند انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه حجت‌الاسلام‌ سیفی به علت احساس تکلیف بیشتر در حوزه ازدواج آسان و ترویج فرهنگ اسلامی از سمت ریاست هیئت کشتی شهرستان نهاوند استعفا داد، گفت: وی از روحانیون شهرستان نهاوند است و در زمینه ساماندهی مساعدت‌ها برای اجرای مراسم‌ ازدواج آسان نقش بسزایی دارد.

رئیس اداره ورزش نهاوند با اشاره به اینکه اداره ورزش نهاوند افرادی همچون حجت‌الاسلام سیفی را هیچ‌گاه از دست نخواهد داد، عنوان کرد: دغدغه‌های حجت‌الاسلام سیفی در بحث فرهنگ و فشار کاری بیش از پیش، تنها علت استعفای سیفی بوده است.

وی از انتصاب نعمت‌الله رضایی به‌عنوان سرپرست هیئت کشتی نهاوند خبر داد و گفت: رضایی داوری کشتی استان را در کارنامه فعالیت خود دارد.

روزبه افزود: نعمت‌الله رضایی پیش‌ازاین نیز تجربه چندین سال ریاست هیئت کشتی را داشت و اکثر مربیان و کشتی گیران نهاوند در زمان ریاست رضایی به ستاره تبدیل شدند.

وی با اشاره به اینکه هدف اداره ورزش نهاوند رونق و ارتقاء جایگاه ورزش نهاوند با کمک تجربه و علم ورزش است، عنوان کرد: پیشکسوتان ورزش سرمایه‌های واقعی شهرستان هستند و حضور آن‌ها در کنار جوانان گامی در راستای اعتلای جایگاه ورزشی نهاوند است.