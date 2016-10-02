امنیت پایدار در عراق اولویت غیرقابل تغییر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی کاظمی» رییس سرویس اطلاعاتی عراق با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون همکاری های دوجانبه و تحولات منطقه ای با وی گفتگوکرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این دیدار با اشاره به موفقیت های مستمر ارتش و نیروهای مردمی عراق در مقابله با تروریسم تکفیری و حذف فیزیکی داعش از مناطق مختلف این کشور اظهار داشت؛ بهبود شرایط امنیتی در میدانهای نبرد موجب افزایش تحرکات امنیتی عوامل تروریست خواهد شد و از این رو نقش دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای مدیریت شرایط جدید بسیار مهم و سنگین است.

شمخانی با اعلام آمادگی برای انتقال تجربیات اطلاعاتی و امنیتی کشورمان در زمینه مقابله و مهار تروریسم به دستگاه های ذیربط در عراق اظهار داشت: ایجاد امنیت پایدار در عراق از اولویت های غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مقام معظم رهبری با شاره به تجربه موفق بهره گیری از ظرفیت های بومی برای ایجاد امنیت در عراق که با شکست مفتضحانه عناصر تروریسم و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آنان همراه بود افزود: ادعای مشارکت غرب در تامین امنیت منطقه ای دروغی بزرگ است که نتایج خون بار و پر هزینه آن دربسیاری از کشورهای منطقه قابل مشاهده است.

شمخانی بهره گیری ابزاری آمریکا از موضوع آتش بس و مذاکرات سیاسی در سوریه و بدعهدی در انجام توافقات با روسیه را نشان دهنده درک صحیح جمهوری اسلامی ایران از ماهیت غیر شفاف دولتمردان این کشور عنوان کرد و اظهار داشت: خارج کردن گروههای تروریستی هم سو از تنگنا و بن بست و حفظ عناصر تروریست تحت عنوان معارضه معتدل برای اهداف سیاسی تنها رویکردی است که آمریکا در بحران سوریه دنبال می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین چظرفیت های گسترده همکاری در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی میان ایران و عراق، تداوم رایزنی مستمر میان مقامات عالی دو کشور را در ایجاد نقش مکمل منطقه ای و مقابله با طراحی دشمنان برای تجزیه وتضعیف کشورهای اسلامی مهم و تاثیر گذار عنوان کرد.

مصطفی کاظمی رییس سرویس اطلاعاتی عراق نیز در این ملاقات با ابراز خرسندی از نقش تاثیر گذار جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و افزایش ثبات و امنیت در منطقه اظهار داشت: موفقیت ایران در مقابله با تروریسم و برقراری امنیت در داخل و پیرامون مرزهای خود دلیل روشنی بر کارکرد کم نظیر الگوی امنیتی جمهوری اسلامی است.

وی با قدردانی از کمک های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران به عراق در عرصه مبارزه با تروریسم و استقبال از تداوم همکاری های نزدیک در این بخش گفت؛ افزایش تبادل مستمر اطلاعات و همکاری مشترک کشورهای منطقه برای ریشه کن نمودن گروه های تروریستی رویکردی اجتناب ناپدیر است.