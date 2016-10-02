حفظ نظام اسلامی بزرگترین معروف/ احزاب یکدیگر را تحمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه یکشنبه در نشست احزاب، تشکل‌ها و فعالان سیاسی استان سمنان در محل استانداری با اشاره به این مطلب که احزب برای اعمال امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و قدرتمندان به وجود آمده است، افزود: زمانی که وارد حزب می شویم باید با افتخار به وظیفه دینی و ملی خود عمل کنیم.

وی ضمن بیان اینکه اگر بپذیریم حزب برای امر به معروف و نهی از منکر و برای هدایت حاکمان و قدرتمندان است واجب است آنرا حمایت کنیم، بیان داشت:

مقام عالی دولت در استان سمنان ضمن انتقاد از برخی که می گویند با وجود بسیج، روحانیت، حوزه علمیه دیگر نیاز به حزب نداریم، اظهار داشت: ایشان واقعیت احزاب را تشخیص نداده‌اند.

خباز با اشاره به این مطلب که حزب برای رسیدن به قدرت است، گفت: در اینجا قدرت اصل موضوع نیست بلکه ابزار برای خدمت به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه احزاب می توانند با انتقاد سازنده به دولتمردان در راستای خدمت بهتر کمک کنند، افزود: انتقاد باید دلسوزانه و به قصد اصلاح و هدایت امورات باشد نه مچ گیرانه.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه احزاب باید قدرت تحمل یکدیگر رو داشته باشند، گفت: دولت در تبلیغات عملکرد خود بسیار مظلوم است و در این بین احزاب برای کمک به دولت در راستا انجام امور بسیار حائز اهمیت است.

خباز حفظ نظام اسلامی را بزرگترین معروف و تخریب نظام را بزرگترین منکر دانست.