به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال عصر امروز یکشنبه ۱۱ مهر با حضور سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این مرکز در تهران برگزار شد.

موسویان در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به نشستی که چندی پیش با حضور ناشران حوزه نشر دیجیتال در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال برگزار شده است، گفت: قرار بود این نمایشگاه در آذر ماه برگزار شود، اما با توجه به لغو برگزاری یکی از نمایشگاه‌هایی که در تقویم مصلی ثبت شده بود، زمان آن نمایشگاه از سوی مصلی به ما داده شد.

وی افزود: بر این اساس دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از ۳ تا ۷ آبان در محل سالن شبستان مصلی بزرگ امام خمینی (ره) همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۲۰ برگزار می‌شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در ادامه با اشاره به فراز و فرودهای این نمایشگاه در دوره‌های مختلف گفت: ما نمایشگاه‌های هفتم و هشتم را با کمک بخش خصوصی و نمایشگاه نهم را هم در کنار نمایشگاه امسال کتاب تهران برگزار کردیم، اما نمایشگاه دهم به صورت مستقل و البته باز هم با کمک بخش خصوصی برگزار می‌شود.

موسویان با اشاره به بخش‌های ۹ گانه دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال یادآور شد: در بخش نشر دیجیتال، رسانه‌های «برحامل» که روی DVD عرضه می‌شوند، حضور دارند. در بخش پایگاه‌های اینترنتی، آن دسته از پایگاه‌هایی که دارای نشان «اعتماد فرهنگی» هستند، مشارکت داده می‌شوند. خوشبختانه در ۵ ماهی که آغاز اعطای این نشان‌ها می‌گذرد، ۳ هزار پایگاه اینترنتی آن را دریافت کرده اند.

وی اضافه کرد: در بخش رسانه‌های همراه هوشمند هم شاهد حضور فروشگاه‌های الکترونیک و App Store‌ها هستیم که تعداد فروشگاه‌هایی که تاکنون به ثبت رسیده اند، به ۱۲ مورد رسیده و همگی هم برای ارائه آخرین دستاوردهایشان در نمایشگاه امسال، اعلام آمادگی کردند. در بخش فناوری هنرهای دیجیتال، بخش خصوصی فعال خواهد بود و نمایندگان آنها اعلام کردند که آخرین دستاوردهایشان را در زمینه هنرهای دیجیتال در نمایشگاه امسال، عرضه می‌کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در بخش دانش دیجیتال نمایشگاه دهم هم کارگاه‌های متنوعی با هدف مهارت‌افزایی و افزایش سواد رسانه ای برگزار خواهد شد. در بخش شبکه ملی فرهنگ هم که در دو سال اخیر ۱۰۰ مورد به خانه‌های فرهنگ افزوده شده و تعداد این خانه‌ها را به ۴۰۰ مورد بالغ کرده است، آخرین محصولات ارائه شده از سوی تولیدکنندگان این حوزه عرضه خواهد شد.

به گفته موسویان، تاکنون ۶۵۰ شخصیت حقیقی برای آغاز کسب و کار دیجیتالی خودشان در سامانه مربوطه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ثبت نام کردند که همگی آنها می‌توانند محصولات خود را در شبکه ملی فرهنگ در نمایشگاه امسال عرضه کنند که از جمله مزیت‌های این کار، کاهش هزینه کسب و کار دیجیتال با الزام اعضای شبکه ملی فرهنگ برای عرضه محصولات سایر اعضا در منطقه خودشان است.

وی ادامه داد: هفتمین بخش نمایشگاه دهم رسانه‌های دیجیتال، خانواده سبک زندگی دیجیتال نام دارد که در آن چگونگی رفتار صحیح والدین با فرزندان امروزی در ارتباط با دنیای دیجیتال، آموزش داده خواهد شد. بخش هشتم این نمایشگاه، مسابقات و بازی‌های رایانه ای نام دارد که امسال با کمک بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای، علاوه بر ارائه محصولات مربوطه، برنامه سازان هم به مردم معرفی می‌شوند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه در این بخش تعدادی کتاب از جمله آثاری نفیس در زمینه بازی سازی با تخفیف بیش از ۵۰ درصد در دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به مردم عرضه خواهد شد، گفت: بخش نهم این نمایشگاه، فرصت‌ها و تهدیدها نام دارد که در این بخش تلاش شده فرصت‌های دنیای دیجیتال پررنگ تر از تهدیدها دیده شود و به مردم آموزش دهیم که چگونه از این فرصت‌ها در فضای دیجیتال به نفع خودشان استفاده کنند.

موسویان در ادامه با اعلام آغاز ثبت نام از ناشران دیجیتال برای گرفتن غرفه در دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از فردا (دوشنبه دوازده مهر ماه) درباره بن‌های الکترونیک تخفیف و احتمال عرضه مجدد آنها در نمایشگاه امسال هم گفت: ما در این خصوص درخواستی را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده ایم که در حال حاضر منتظر جواب هستیم. با این حال در دوره قبل که بن‌های الکترونیکی تخفیف به مردم اختصاص یافته بود، ناشران دیجیتال و همچنین مردم از خرید و فروش محصولات عرضه شده در این نمایشگاه، راضی بودند.

وی افزود: کسب و کار ناشران دیجیتال در سال ۹۲، سیر نزولی به خودش گرفت که این روند در سال ۹۳ هم تداوم یافت، اما در سال ۹۴ یک ثبات نسبی به بازار این حوزه بازگشت و در پایان نمایشگاه نهم ناشران اعلام کردند که از کسب و کار دیجیتال خود در این سال راضی بوده اند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در ادامه از برگزاری ۱۲ نمایشگاه استانی رسانه‌های دیجیتال در مراکز استانی تا پایان سال ۹۵ خبر داد و درباره هزینه‌های نمایشگاه امسال هم گفت: هزینه‌های دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال حتی قابل مقایسه با ششمین دوره آن نیست و بسیار کمتر از آن است. با این حال چنانچه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نتوانند هزینه‌هایشان را تامین کنند، ما بودجه ای را برای جبران این هزینه‌ها در نظر گرفته ایم که به صورت کمک به آنها داده می‌شود.

وی در ادامه از صدور نشان «اعتماد فرهنگی» برای ۳ هزار پایگاه اینترنتی خبر داد و از رایزنی با شورای عالی فضای مجازی برای بررسی اعطای نشان «اعتماد حاکمیتی» بر اساس ضوابطی مشخص به پایگاههای اینترنتی سخن گفت و در مورد اجاره بهای غرفه‌ها در نمایشگاه امسال رسانه‌های دیجیتال هم یادآور شد: اجاره هر متر غرفه برای ناشران دیجیتال ۷۰ هزار تومان و برای ناشران کاربردی ۱۵۰ هزار تومان است که سرجمع این هزینه‌ها (اجاره غرفه‌های ناشران شرکت کننده در نمایشگاه)، اجاره ای است که به مصلی بابت ۴ روز برگزاری نمایشگاه پرداخت خواهد شد.