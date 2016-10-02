  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۴

اثر فیلمساز گیلانی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی شد

اثر فیلمساز گیلانی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی شد

رشت- فیلم«سایه های یک شهر» به کارگردانی «شهریار پور سیدیان»، برنده بهترین فیلم از نگاه بزرگسالان درباره کودکان در جشنواره سیدنی استرالیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سایه های یک شهر» برداشتی آزاد از فیلم «خانه دوست کجاست» ساخته مرحوم «کیارستمی» بوده و قصه دانش آموزی در دنیای معاصر را روایت می کند که سعی دارد خانه همکلاسی اش را پیدا کند و در این سفر درون شهری با معضلات روزمره زندگی شهری مواجه می شود.

این فیلم که به همت انجمن سینمای جوان ایران تهیه شده، در جشنواره سیدنی استرالیا برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه بزرگسالان درباره کودکان شده است.

نویسندگی و کارگردانی این اثر به عهده شهریار پورسیدیان بوده و صدابرداری آن را «جاوید حسینی» انجام داده و «وحید بیوته» عهده دار نور و تصویر این فیلم بوده است.

کد مطلب 3785408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها