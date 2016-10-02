اثر فیلمساز گیلانی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سایه های یک شهر» برداشتی آزاد از فیلم «خانه دوست کجاست» ساخته مرحوم «کیارستمی» بوده و قصه دانش آموزی در دنیای معاصر را روایت می کند که سعی دارد خانه همکلاسی اش را پیدا کند و در این سفر درون شهری با معضلات روزمره زندگی شهری مواجه می شود.

این فیلم که به همت انجمن سینمای جوان ایران تهیه شده، در جشنواره سیدنی استرالیا برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه بزرگسالان درباره کودکان شده است.

نویسندگی و کارگردانی این اثر به عهده شهریار پورسیدیان بوده و صدابرداری آن را «جاوید حسینی» انجام داده و «وحید بیوته» عهده دار نور و تصویر این فیلم بوده است.