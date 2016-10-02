به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار اعضای هیئت رزمندگان اسلام قم که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با انتقاد از تلاش برای ترویج شادی و نشاط کاذب گفت: جوانانی که در هیئتها حضور مییابند، دارای نشاط روحی میشوند ولی برخی به جای این که با این راهکارهای معنوی و عرفانی روحیه مردم را با نشاط کنند، میآیند و کنسرت برگزار میکنند و پیوسته از آن دفاع میکنند.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم و جوانان از نمایشگاه دفاع مقدس در قم گفت: بر اساس آمار به دست آمده، ۳۰ هزار نفر در نمایشگاه دفاع مقدس شرکت کردند؛ بازدیدی که در آن نشاط و عزت و عبرت وجود دارد ولی عدهای میآیند و در محوطهای کوچک مراسمی برگزار میکنند و فکر هم میکنند برایشان پیروزی به دست آمده که در شهر قم بدون هماهنگی کنسرت برگزار کردهاند و کاری برای جوانان کردهاند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با انتقاد از برگزاری چنین مراسمی در قم گفت: من به آن آقا گفتم که من به عنوان مسئول شورای فرهنگ عمومی که حداقل با من مشورت میکردید و به شما میگفتم که قم جای چنین برنامههایی نیست، چرا این برنامه را اجرا میکنید و مراجع و علما را ناراحت و نگران میکنید؟
وی با بیان این که ما دوست داریم شهر و کشورمان آرام باشد، به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از دو قطبی شدن کشور اشاره کرد و گفت: رهبری یکی از افرادی که در جامعه مطرح بود خواستند که در عرصه انتخابات جلو نیاید تا جامعه دو قطبی نشود؛ ولی عدهای میآیند و با برگزاری کنسرت در قم، چنین اقدامی را انجام میدهند که موجب تأسف ماست.
آیت الله سعیدی ادامه داد: بی بی سی اعتراض کرده که حال که آقای فلانی را رهبری از ورود به انخابات منع کردند، اصولگرایان بیایند و اعتراض کنند، مگر دموکراسی در ایران نیست؟ بی بی سی که تماماً با این آقا مخالف بود، به اصولگرایان پیام میدهد که وارد میدان شده و از دموکراسی دفاع کنند. چراکه میخواهند از دو قطبی شدن جامعه سود ببرند.
وی افزود: جای تأسف دارد در موقعیتی که جامعه نیاز به وحدت دارد، چنین اقداماتی انجام میشود. دو قطبی کردن جامعه یکی از خواستههای مهم دشمنان ماست. وقتی جامعه دو قطبی شد، نظام دیگر به سمت آن هدفی که در پیش روی خود گذاشته، نمیرود.
قم شهر اهل بیت(ع) است
آیت الله سعیدی قم را شهر اهل بیت(ع) معرفی کرد و گفت: شهر مقدس قم، جای مهمی است، چراکه در روایات، به عنوان حرم اهل بیت(ع) مطرح شده است. گفته میشود که مگر شهرها با هم فرقی میکنند و هر چیزی که در دیگر شهرها حلال است، در قم هم حلال است. باید به آنها بگوییم که هر حلالی در همه جا حلال نیست، چرا این را نمیفهمید و درک نمیکنید؟ هر مکانی نسبت به دیگر مکانها متفاوت است، مکه، مدینه، کربلا، قم و...، هر کدام شرایط خاصی دارند.
امام جمعه قم ادامه داد: همه جای قم حرم اهل بیت(ع) است ولی میآیند و کنسرتی را دزدانه برگزار میکنند و بعد هم خوشحالاند که در قم کنسرتی برگزار شد و میگویند این مسئله شکسته شد. چه چیزی را شکستید؟ داد مراجع و متدینین را درآوردید، مردم و علما نگران شدند. شما دلتان خوش است که چند آدم بد حجاب در این جلسه شرکت کردند و گمان کردید شکسته شد؛ برای خودتان بد شد.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: بنده کسی هستم که در هیچ تریبونی مسئولان نظام را زیر سئوال نمیبرم، هر وقت حرفی دارم، به خودشان می گویم، تا اتحاد در جامعه باشد. بگذارند که این مسئله همچنان بماند تا دشمن از اختلافات شاد نشود.
وی با بیان این که هوشیاری مردم و مسئولان مانع از رسیدن دشمنان به اهداف خود خواهد شد، گفت: شهیدان خون دادن و ما میراثداران آنها هستیم، دشمنان کور خواندند که ما دست از باورها و اعتقاداتمان بر میداریم و صحنه را خالی میکنیم. جانبازان ما امروز نماد مقاومت و شهامت هستند و ما افتخار میکنیم که امروز اینها در صحنههای مختلف حضور دارند و پرچمهای مقاومت علیه دشمنان را برافراشتهاند.
ضرورت آشناسازی نسل امروز با دفاع مقدس
آیت الله سعیدی با اشاره به ضرورت آشناسازی نسل امروز با دفاع مقدس و رشادتهای رزمندگان گفت: مسئولان باید بدانند که با مذاکره کار درست نمیشود، این همتها و جهادها بود که ما را به این عزت و استقلال رساند.
وی همچنین درباره تشکیل هیئت رزمندگان اسلام گفت: شما هیئتی تشکیل دادید که امروز مایه افتخار و الگویی برای هیئات مذهبی و مدیران آن است که هیئتی با چنین حجم بزرگ را اداره میکنید. از زمانی که جمعی از رزمندگان تصمیم گرفتند چنین هیئتی را راه اندازی کنند، توفیقات زیادی شامل حال آنها شد، هرچند در ابتدای کار تجربه برپایی هیئتی با این عظمت را نداشتند، ولی امروز توانستند چنین هیئت ارزشی را در سطح کشور برگزار کنند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: بر اساس کلام قرآن، هر که در راه خدا خالصانه تلاش کند، خدا موانع راه را برای او کنار می زند. این حرکت فرهنگی بزرگی که شما در شهر مقدس قم پایه گذاری کردید و این طیف گسترده جوانان در آن شرکت میکنید، اقدامی ارزشمند است.
وی توجه اقشار مختلف مردم برای حضوردر هیئت رزمندگان اسلام را به دلیل اعتماد مردم به هیئت امنای آن و کیفیت برنامهها دانست و گفت: کسی که برای عزاداری به هیئتی میرود، انتظار دارد بهترین برنامههای مذهبی در آن مکان برگزار شود، از این رو در اجرای برنامهها، نباید استبداد به رأی داشت و با نظرخواهی از دیگران برای بهبود برنامهها تلاش نمود.
امام جمعه قم خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی افراد دنبال شنیدن مطالبی یا انجام کارهایی باشند که متناسب با شأن مجلس امام حسین(ع) نیست، در این شرایط باید دقت نمودکه برای جلب رضایت مخاطبان، از مسیر درستی که انتخاب شده، منحرف نشویم.
نظر شما