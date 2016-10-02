پایان روز چهارم با سه مدال طلا و نقره/ بازدار نقره گرفت

در ادامه این دروه از مسابقات که در شهر «بورگاس» بلغارستان جریان دارد، امروز یکشنبه و در چهارمین روز این رقابت ها، «زهرا کیانی» صاحب مدال طلا شد و «فاطمه جزینی» و «نازنین بازدار» نیز به مدال نقره رسیدند

زهرا کیانی ستاره تیم ملی کشورمان در این مسابقات امروز موفق به کسب یک مدال طلای دیگر شد تا با احتساب دو طلا و نقره دیگری که روز گذشته کسب کرده بود بهترین ووشوکاران ایران در رقابتهای جهانی جوانان با سه مدال طلا و نقره لقب گیرد.

فاطمه جزینی دیگر ووشوکار موفق کشورمان در این مسابقات بود که در رده سنی نوجوانان و در فرم «دائو شو» با کسب امتیاز ۸.۹۶ بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره را به دست آورد. این تالوکاران کشورمان جزینی روز گذشته نیز در فرم «چانگ چوان» به مدال برنز رسیده بود.

در رقابتهای نوبت عصر هم نازنین بازدار در فرم «دائو شو» رده سنی نونهالان با کسب امتیاز ۸.۵۸ به مدال ارزشمند نقره دست یافت.در این فرم نمایندگان چین و اندونزی به مدال های طلا و برنز رسیدند.

به این ترتیب تعداد مدال های تیم ووشوی جوانان ایران در پایان روز چهارم به ۵ مدال طلا، ۵ نقره و ۳ برنز رسید.زهرا کیانی(۲ مدال)، یوسف صبری، محمدمهدی گرشاسبی و محمدعلی مجیری مدال طلا، حمیدرضا سهندی، طاها بدیعی، فاطمه جزینی، نازنین بازدار و زهرا کیانی مدال نقره، فاطمه جزینی، فاطمه ویسی و آرمین افراز مدال برنز کسب کرده اند.

تیم ساندای جوانان ایران نیز در این مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان جهان، عصر فردا (دوشنبه) به اتمام خواهد رسید.