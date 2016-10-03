مدیریت شهری گرگان متولی باغ مزار استاد لطفی شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها – زهرا بهرامی: اردیبهشتماه سال ۱۳۹۳ بود که استاد محمدرضا لطفی، نوازنده پیشکسوت تار، سهتار، کمانچه و دف براثر بیماری سرطان درگذشت و پیکر وی سه روز بعد به زادگاهش گرگان منتقل و در محله سبزه مشهد در دل بافت تاریخی گرگان به خاک سپرده شد.
از همان دقایق اولیه انتشار خبر فوت استاد جلسات مختلفی برای تصمیمگیری برای محل تدفین و اجرای طرحی درخور شأن استاد در قالب مجتمع فرهنگی و هنری برگزار شد و دستگاههای مختلف برای تصمیمگیری در این خصوص در جلسات عرضاندام کردند اما در هیچیک از این جلسات متولی مشخصی برای پیگیری این موضوع مشخص نشد.
تا آنکه گودبرداری و آغاز ساخت مجتمع تجاری اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان در جوار مزار استاد لطفی طرح احداث مجتمع فرهنگی استاد لطفی را برای همیشه منتفی کرد و اجرای طرح باغ مزار استاد لطفی جایگزین مجتمع فرهنگی استاد شد.
هرچند دستگاههای مختلف ازجمله شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، عمران و بهسازی و ... در طرح ساماندهی مزار استاد لطفی نقش داشتند اما درواقع با این تصمیم و با توجه به اینکه متولی اصلی احداث فضای سبز شهرداری است عملاً شهرداری و شورای شهر گرگان متولی اجرای این پروژه شد.
در آستانه برگزاری دومین سالگرد فوت استاد لطفی دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان، گرگان دوستان و شورای شهر و شهرداری مرکز استان پایکار آمدند و طرح ساماندهی اطراف مقبره استاد آغاز کردند بیآنکه این طرح مصوبهای از شورای شهر گرگان داشته باشد.
با مطرحشدن این طرح در کمیسیون ماده پنج استان در روزهای نخست مردادماه، باغ مزار استاد چشمانتظار مصوبه شورای شهر ماند تا اینکه در سیصد و پانزدهمین جلسه شورای شهر مرکز استان، اعضای شورا با طرح پیشنهادی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و جمعی از شهروندان که در نامهای به شورا ارسالشده بود، موافقت خود را اعلام کردند.
برای آگاهی از جزییات این طرح با حسین کتولی، مدیر دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان که نماینده شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گلستان است، به گفتگو نشستیم.
*ظاهراً طرح پیشنهادی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص ساماندهی باغ مزار در شورای شهر موافقت شد؟
بله من هم شنیدم اما هنوز با هیچیک از اعضای شورا در این خصوص صحبتی نداشتهام.
*جزییات این طرح چه بود؟
بحث بر سر این بود که باغ مزار استاد لطفی پس از دو سال و نیم متولی خاصی نداشت درحالیکه زمینی که ایشان در آن دفن شده بود، متعلق به شهرداری گرگان است. یکسری از دوستان و نهادها که بیشتر خارج از گرگان هستند نسبت به مشارکت برای راهاندازی این مجموعه اعلام آمادگی کرده بودند تا در بحث تملک، طراحی و نظارت و اجرای باغ مزار استاد بتوانند همکاری و مشارکت داشته باشند.
*چه چیز مانع این همکاری و مشارکت بود؟
چون باغ مزار استاد متولی مشخصی نداشت دستگاههای مربوطه وضعشان مشخص نبود و نمیدانستند چه کسی قرار است چهکاری انجام دهد و هماهنگکننده مجموعه چه کسی است؛ این شرایط فقط مربوط به دستگاهها نبود بلکه خانواده، شهروندان و هنرمندان و ... همچنین وضعیتی داشتند.
اتفاقی که افتاد این بود که طرحی بهعنوان محدوده جدید باغ مزار استاد لطفی توسط مشاوری که دفتر عمران و بهسازی شهری ایران و دفتر بهسازی بافت تاریخی گرگان مشخص کرده بود، تهیه شد.
طرحی که با اصلاحات انجامشده به مساحت قبلی اضافه میشد و بهعنوان باغ شهری و پارک محلهای به نام استاد لطفی در قالب یک طرح ابتدا در کمیسیون عمران شورای شهر گرگان مصوب و سپس در صحن علنی شورا به تصویب رسید.
* همان طرح پنج هزار و ۵۰۰ متری؟
بله. این طرح منتج از طرح قبلی باغ مزار است که محدوده آن جدیداً تعیینشده و مشاور آن را با نقشه فاز صفر تهیهکرده است. با مصوبه شورا این طرح به شهرداری ابلاغ میشود تا در بودجههای سالانه برای تملک، تغییر کاربری و اجرا در قالب یک برنامه مشخص چندساله این محدوده پنج هزار و ۵۰۰ متری ساماندهی شود.
*پس میتوان امیدوار بود پس از دو سال و نیم این طرح به یک سرانجام مثبت برسد؟
بله درواقع متولی این کار مشخص شد و مدیریت شهری که تاکنون مالک بود متولی این طرح شد. بهاینترتیب وضعیت همکاری و مشارکت دستگاههای دیگر مثل راه و شهرسازی، عمران و بهسازی شهری ایران، سایر نهادها و خانواده استاد مشخص است و متولی اصلی مدیریت شهری است و سایرین معین این طرح خواهند بود و درنهایت عملیات اجرایی و سایر فعالیتها در خصوص باغ مزار استاد در بودجههای سالانه شهرداری لحاظ میشود.
*آیا طرح مصوب با طرحی که حدود دو ماه و نیم قبل به کمیسیون ماده پنج استان رفته بود، تفاوتی دارد؟
این طرح همان طرحی است که چند ماه قبل برای تغییر کاربری پلاکهایی که در محدوده آن قرار داشت به کمیسیون ماده پنج رفته بود و در کمیسیون گفتند اگر قرار است تغییر کاربری به فضای سبز صورت گیرد و شهرداری موظف به خرید پلاکها بشود باید ابتدا این موضوع در شورا مصوب شود، الآن همان طرح در صحن علنی مصوب شده است.
حالا اگر شهرداری هزینهای در خصوص تملک پلاکها داشته باشد، قانونی است. اگر به کمیسیون ماده پنج تقاضای تغییر کاربری بدهد هم قانونی است. هر دستگاهی بخواهد کمک کند میتواند شرایطش را با شهرداری هماهنگ کند. این مصوبه به شهرداری برای اجرا ابلاغ میشود و شهرداری گرگان میتواند تصمیم بگیرد که برای تکتک پلاکها از طریق کمیسیون ماده پنج اقدام کند یا بهعنوان یک طرح شهری مثل بخشی از طرح تفضیلی یکدفعه تغییر کاربری آن را درخواست کند و یا حتی تشخیص دهد که اجرای آن نیاز به تغییر کاربری ندارد و میتواند پلاکها را تملک کند.
نکته دیگری در این خصوص باقیمانده؟
تمام پیگیریهای این اتفاق توسط دوستانی بوده که خیلی گمنام در این قضیه زحمت کشیدند، طرح تهیه کردند، انواع مذاکرات را انجام دادند تا باغ مزار استاد لطفی اجرا شود و دستبهدست هم دادن نهادهای غیردولتی و عمومی و نهادهای دولتی رخ دهد و انتظار میرود این جریان به ثمر برسد و من همآرزو دارم این اتفاق بهزودی محقق شود.
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