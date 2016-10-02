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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۸

استاندار گلستان:

امنیت پایدار در گرو حضور مردم است

امنیت پایدار در گرو حضور مردم است

گرگان- استاندار گلستان گفت: امنیت پایدار در استان بدون حضور مردم امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، حسن صادقلو اظهار کرد: نقش موثر مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت با پلیس منجر به ارائه خدمات بزرگ در جامعه اسلامی شده و بی تردید ایجاد امنیت پایدار بدون حضور مردم ممکن نیست.

وی افزود: این امنیت پایدار در شرایطی به دست آمده که کشورهای اطراف ایران درگیر جنگ‌های طولانی مدت داخلی و ناامنی‌های فراوان بوده و در آرزوی به سر کردن روزی بدون جنگ و خونریزی هستند.

صادقلو امنیت را پایه و اساس بقای هر جامعه ای دانست و گفت: با تعامل مناسب پلیس و مردم، امنیت کشور زبانزد همه کشورهای دنیا است اما هنوز تلاش‌های فراوان ناجا در بخش‌های گوناگون به همگان معرفی نشده است.

استاندار گلستان گفت: کارنامه تلاش صادقانه و هدفمند نیروی انتظامی برای تامین و برقراری کامل امنیت، برگ زرین افتخارات این نهاد است که با همت آگاهانه و نظام مند به بار نشسته است.

صادقلو افزود: یکی از ویژگی‌های پلیس و نیروی انتظامی در ایران، اقتدار بدون بی رحمی است که این شیوه فعالیت در راستای تامین امنیت می‌تواند به مدلی جهانی تبدیل شود.

کد مطلب 3785468

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