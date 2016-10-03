به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان، حسین کتولی در نشستی با حضور رسانه های استان، از برپا شدن تکیه هنرمندان در خانه تاریخی کبیر خبرداد و اظهار کرد: این تکیه با همکاری حوزه هنری گلستان و در خانه تاریخی کبیر واقع در محله دوشنبه ای برپا می شود.

وی از تدارک برنامه های مختلف ویژه ماه محرم در این تکیه خبرداد و افزود: نظر به برپایی مراسم ماه محرم در تکایا و محله‎های بافت قدیم گرگان، با مشارکت حوزه هنری گلستان اقدام به برنامه ریزی برای ایام محرم در خانه تاریخی کبیر شده است.

کتولی با بیان این که تکیه هنرمندان به مدت ۶ سال است که در گرگان برپا می شود و هر ساله با استقبال فراوان رو به رو است، به تشریح برنامه های این تکیه در ایام محرم پرداخت و گفت: این تکیه که در آن به صورت خاص به برجسته کردن آیین های عاشورایی و هنر پرداخته می شود، شامل برنامه های متنوع صوتی و تصویری، نمایشنامه خوانی، تعزیه، مدیحه سرایی، سخنرانی های تخصصی پیرامون فرهنگ و هنر عاشورا، پخش کلیپ و تصاویر هنری عزاداری، بخش ویژه محرم و بافت تاریخی گرگان و ... خواهد بود.

وی با بیان این که از سال قبل این تکیه در خانه تاریخی کبیر برپا شد، گفت: خانه تاریخی کبیر از املاک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران است که چندی پیش سقف این اثر ارزشمند مرمت اضطراری شد.

گفتنی است تکیه هنرمندان که هر ساله با استقبال بسیار زیاد دلبستگان فرهنگ عاشوارا از بانوان و آقایان رو به رو است، در ۱۰ شب اول محرم شاهد حضور پر رنگ فرهنگیان، هنرمندان و مدیران دستگاه های مختلف است.

خانه تاریخی کبیر، اثر ثبت ملی شده بافت تاریخی گرگان است که در محله دوشنبه ای قرار دارد. این اثر ارزشمند که با شماره ۲۲۷۴ در فهرست آثار ملی ثبت شده در تملک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران قرار دارد و پس از مرمت اولیه توسط دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان به متقاضیان واگذار خواهد شد.