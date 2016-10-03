۷ کشته و ۲۰ زخمی آمار اولیه انفجار تروریستی بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وقوع یک انفجار تروریستی در غرب بغداد پایتخت عراق این شهر را لرزاند و چندین قربانی برجای گذاشت.

بر اساس این گزارش یک انفجار تروریستی محله العامل را در غرب بغداد پایتخت عراق لرزاند که منجر به کشته و زخمی شدن حدود ۳۰ نفر شد.

آمارهای اولیه از این انفجار تروریستی نشان می دهد که ۷ نفر از شهروندان عراقی جان خود را از دست داده اند و ۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

خبرها حاکی است منطقه سبع البور در شمال بغداد و همچنین منطقه المشتل در شرق بغداد نیز هدف اقدامات تروریستی قرار گرفته اند که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.