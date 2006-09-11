آثار سيامك گلشيري معرفي و بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، سيامك گلشيري (پسر احمد گلشيري) متولد 1347 در اصفهان و داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات آلماني است.
از اين نويسنده تا كنون ترجمه هاي " نان آن سال ها " نوشته هاينريش بل و " مجموعه آثار ولفگانگ برشت " و تاليف مجموعه داستان و رمان هايي چون از عشق و مرگ ، كابوس ، شب طولاني، مهماني تلخ، عنكبوت و ... منتشر شده است.
در برنامه اين هفته گفتگو با ادبيات كه سه شنبه 21 تا پنج شنبه 23 شهريور از راديو فرهنگ پخش مي شود، سبك واقع گراي آثار گلشيري، مضامين خانوادگي و اجتماعي و شيوه روايت او در داستان هاي مختلف - بويژه تازه ترين مجموعه داستانش " عنكبوت " - مورد بحث و نظر قرار مي گيرد. اين برنامه ساعت 30/21 پخش مي شود.
نظر شما