  1. هنر
  2. سایر
۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۲۵

با حضور نويسنده

آثار سيامك گلشيري معرفي و بررسي مي شود

آثار سيامك گلشيري معرفي و بررسي مي شود

برنامه راديويي گفتگو با ادبيات اين هفته به معرفي و بررسي داستان هاي سيامك گلشيري مي پردازد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، سيامك گلشيري (پسر احمد گلشيري) متولد 1347 در اصفهان و داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات آلماني است.

از اين نويسنده تا كنون ترجمه هاي " نان آن سال ها " نوشته هاينريش بل و " مجموعه آثار ولفگانگ برشت " و تاليف مجموعه داستان و رمان هايي چون از عشق و مرگ ، كابوس ، شب طولاني، مهماني تلخ، عنكبوت و ... منتشر شده است.

در برنامه اين هفته گفتگو با ادبيات كه سه شنبه 21 تا پنج شنبه 23 شهريور از راديو فرهنگ پخش مي شود، سبك واقع گراي آثار گلشيري، مضامين خانوادگي و اجتماعي و شيوه روايت او در داستان هاي مختلف - بويژه تازه ترين مجموعه داستانش " عنكبوت " - مورد بحث و نظر قرار مي گيرد. اين برنامه ساعت 30/21 پخش مي شود.

کد مطلب 378551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها