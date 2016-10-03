توانمندی های ویژه سالمندی در خانه سلامت خردمندان فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صائینی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به افتتاح خانه سلامت خردمندان در زنجان افزود: در استان زنجان اولین مرکز افتتاح شد.

وی اظهار کرد: نخستین خانه سلامت خردمندان که یک کار یونیک در سطح کشور در مرکز استان زنجان راه اندازی شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در این مرکز سعی می شود توانمندی های ویژه برای سالمندی فراهم می شود و بحث آموزش های لازم و بحث های مربوط بیماری ها را برای سالمندان داریم.

صائینی تاکید کرد: این مرکز ظرفیت برای ۶۰ سالمند را دارد و برنامه های خوبی را در دستور کاریی خود قرار داده است و توجه به ارتقای سلامت سالمندان برنامه مهم و اولویت دار دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه سن امید به زندگی افزایش یافته است و این نوید خوبی است که خدمات سلامت در جامعه به خوبی ارائه می شود و امید به زندگی افزایش یابد.

صائینی افزود: در راستای داشتن جامعه ای سالم و سالمندانی سالم باید تغذیه مناسب در جامعه تقویت و فرهنگ سازی شود.