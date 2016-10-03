بغضی که در رثای حسین(ع) شکست/ بوی محرم در شاهرود پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه، تکیه بازار شاهرود میزبان مراسمی ۱۶۱ساله بود که در آن نخستین شب ماه محرم با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان آغاز شد و دستان خسته مردم شهر و دیارمان همراه با فغان زهرای مرضیه(س) یکصدا بر سر و سینه فرود می آمد تا ذکر یاحسین(ع) بر پهنه تکیه تاریخی بازار بپیچد.

امشب گویی در و دیوار این بنای چند صد ساله نیز ندا می کنند، بندبند خشتش از روزگارانی می گوید که پیر و جوان، زن و مرد در رثای سرور و سالار شهیدان دو عالم گریستند و اشک چشم و راه خاکشان امروز بند بند این بنا را به هم بافته است.

۱۶۱ سال تاریخ زیر یک سقف

۱۶۱سال سوگواری برای اباعبدالله الحسین(ع) حتی در روزگاران سکوت و خفقان، آن روزهایی که هوا بس ناجوانمردانه سرد بود، تا امروز که در اوج امنیت و آزادی گردهم آمده ایم تا یکصدا ندای لبیک یا حسین(ع) سر دهیم و شاید باید گفت، این چه عشقی است که این همه دوام دارد، این همه قوام دارد؟ نسل های پشت سر هم، مردان و زنان شهر و دیارمان که روزگاران متعددی در این مکان گرد هم آمده اند اما نه، جنس این عشق زمینی نیست.

پله های تنگ و پرشیب ورودی تکیه بازار امروز به خوبی آب و جارو شده اند، خدام تکیه بازار که از نوادگان و منصوبان به باقر حاج علی اصغر جلالی، بانی این مجلس یکصد ساله، به تک تک مردم خوش آمد می گویند و خاک راه عزاداران حسین(ع) را توتیای چشمشان می کنند.

امروز اینجا همه جمع اند از مسئول و غیر مسئول، معلم و کارگر و پزشک و دانشجو، پیر و جوان، همه و همه در یک لباس، آن هم ردای عزای حسین(ع) و چقدر عزیزند آنهایی که امروز خدای متعال فرصت حضور در این مکان را به ایشان عطا فرموده است و ذکر الهی شکر، امروز اینجا نوای همگان است که امسال نیز توان یافتم تا در نخستین شب از سوگواری حسین(ع) در این مکان مقدس باشم.

نوحه هایی که مردم را به شور می آورند

آئین سنتی نخستین شب ماه محرم در این تکیه با شوخوانی آغاز می شود آنجا که پیرغلامی با ردا و عبای مشکی حماسه سرایی از عاشورا را آغاز می کند و نوحه «زهرا به فغان گریان و نالان ...» گوش حضار را می نوازد، نوحه ای که حسین جلالی درباره آن می گوید: شاید قدمتش به دویست سال برسد چرا که جد ما حاج علی اصغر، آنرا از پدربزرگش به یادگار داشت و در تمام این ۱.۵ قرن این مراسم حماسه سرایی انجام می شود اما در ۵۰سال گذشته نوحه زهرا به فغان، توسط پیرغلام جلالی، اجرا می شود.

این خادم حسین(ع) می گوید: «زهرا(س) به فغان» نماد آغاز ماه محرم است که با شور و احساس خاصی خوانده می شود و پیرغلام در بین مردم قدم های استواری بر می دارد و آنرا با لحنی شور انگیز می خواند و خیلی ها بدون این نوحه، حسن آغازی بر محرم در ذهنشان تداعی نمی کند.

شاید بهتر باشد بگوئیم شاهرودی ها محرم را با «زهرا به فغان» شب نخست، «یا عباس» شب پنجم ماه محرم، «مکن ای صبح طلوع» شب تاسوعا و «طوطی شکرخان» پای نخل می شناسند و این نوحه ها در عمق جان مردم ریشه دارند.

عزاداری به سبک سنتی

عزاداری نخستین شب محرم در شاهرود فلسفه های بسیاری دارد که شنیدن هرکدامشان خالی از لطف نیست از پذیرایی قهوه و روشن کردن چلچراغ، تا پوشاندن سقف تکیه با چادری بزرگ، همه و همه یادآورشبی خاص برای مردم شاهرود است اما در این بین رسمی زیبا از قدیم رعیت و خان را گرد یک خوان گرد آورده است.

در این عزاداری همیشه مسئولان شهر دعوت می شوند و فلسفه آن نمک گیر شدنشان در سفره ابا عبدالله الحسین(ع) است تا در طول سال یادشان باشد بر سر سفره چه کسی حضور داشته اند و این رسم تا به امروز با ارائه کارت دعوت، پیگیری و اجرا می شود و فلسفه آن این است که همه مان در سفره حسین(ع) یکسان هستیم.

اما دیگر رسم ویژه این شب کسب اجازه برای عزاداری از بزرگان است که معمولا با دست بوسی از پیرغلامان و موی سپیدانی آغاز می شود که سال های مدید در کسوت خدامی اهل بیت(ع) از کودکی تا امروز در این تکیه قدیمی حاضر بوده اند افرادی مثل حسین جلالی ۸۵ساله که از پنج سالگی تکیه بازار را می شناسد و در این بین خدا می داند چه خاطراتی در سینه این مردان نهفته است و زمانی که شهر آنچنان گستردگی نداشت، این مراسم به طور ویژه تر برگزار می شد.

در نهایت اطعام مردم که بوی برنج و عطر نذری فصل مشترک این ۱۶۱سال تاریخ است و حتی از کهن سالان نقل می شود در سال های خشکسالی و قحطی نیز این رسم با دشواری، اما غیرت مردم و با عشق به اباعبدالله الحسین(ع) در راه فقرا انجام می شده است.

محرم فرصتی برای ترویج معرفت الهی

این مراسم اما میهمانانی نیز دارد معمولا در بالای مجلس جای امام جمعه شهر است و به طور سنتی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان به واسطه موقوفه بودن این مراسم، سخن را آغاز می کند در سال جاری نیز، حجت الاسلام مصطفی مجیدی آغاز گر این مراسم ویژه بود.

وی با اشاره به اینکه محرم مناسب ترین زمان برای میهمانی نور است، گفت: امام صادق(ع) می فرمایند، هر کس دوست دارد بر سر سفره میهمان باشد، به زیارت حسین بن علی(ع) برود اما با وجود اینکه امروز مردم ما ظاهرا توفیق حضور در کربلای معلی را ندارند، اما امروز در این مکان مقدس لباس عزاداری حسین(ع) را بر تن دارند و اسامی شان در بین عزاداران آن حضرت نوشته خواهد شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شاهرود با بیان اینکه محرم فرصتی برای ترویج معارف الهی است، ابراز داشت: ماه محرم بهترین فرصت برای بصیرت و فهم مراسم عزاداری حسین(ع) است زیرا این مراسم به ما یادآوری می کند که این مکان ها فرصتی برای اقامه عزاداری حسین(ع) هستند و نه عزای آن بزرگوار و بین این دو فرق های بسیاری است.

اقامه عزای حسین به معنای فریاد زدن ارزش های اسلامی است

مجیدی اقامه عزاداری حسین(ع) یعنی فریاد زدن ارزش های عاشورایی، آرمان های قیام حسین(ع) و عدالت خواهی که آن حضرت در راه خدای متعال جان خود را فدا کردند ذکر می کند و می گوید: لذا مردم در مراسم حسین(ع) برای عزا گرد یکدیگر نمی آیند بلکه برای اقامه عزاداری سرور و سالار شهیدانی می آیند که بیرق عدالت خواهی اش در تمام عالم گسترانده شده است.

وی همچنین گفت: خروجی مجلس عزاداری حسین(ع) باید بصیرت افزایی باشد چرا که پیام عاشورا، پیامی بر مبنای بصیرت است و همه در این مراسم بهره ای از آرمان های حسین(ع) خواهند برد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شاهرود بیان داشت: محفل عزای حسین(ع) یک مراسم معمولی نیست چرا که قیام سیدالشهدا اقامه آرمان ها و ارزش‌های دینی و اسلامی را به همراه داشته است لذا مراسم ماه محرم، ذاتا بصیرت افزا است.

محرم ماه تحول درونی است

آئین عزاداری نخستین شب از ماه محرم اما در تکیه بازار شاهرود با مراسم نوحه خوانی و روضه اباعبدالله(ع) ادامه می یابد، آنجا که مداح از برپا شدن طوفانی در دریای دل شیعیان سخن می گوید که موج بر ساحل غم می زند، آنجا که مداح از پاشیدن رنگ خون بر سینه شیعیان سخن می گوید که بر زمین نقشی از ماتم می زند و آنجاکه جان دیدگان لبریز شده است و زخم سینه ها زخم باز می کند.

امشب اینجا سرها همه بر زانوی غم اند، امشب اینجا بغض فرشتگان در رثای مولایشان می شکند و اینجا دل‌ها جلا پیدا می کند زمانی که ندای السّلام عَلیَ الحُسَین (ع) وعَلی عَلِِِّیِ ابن الحُسَین (ع) سرمی دهند آنجا که شیعیان با محبتی خاص فرزندان حسین(ع) را نیز فراموش نمی کنند وعَلی اوْلادِ الحُسَین (ع) می خوانند و با مودتی خاص عَلی اَصحاب الحُسَین (ع) نجوا می کنند.

و اینجا چه کسی است که نشکند، چه کسی است که متحول نشود و چه کسی است که خود را برای عزاداری ایام ماه محرم آماده نکند.