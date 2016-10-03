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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۶:۱۲

محققان اعلام کردند؛

درمان میگرن با داروی کتامین

درمان میگرن با داروی کتامین

محققان در مورد استفاده از کتامین در موارد مربوط به دردهای حاد و مزمن به بررسی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، کتامین که به عنوان داروی بیهوشی کاربرد دارد در حال حاضر در بین متخصصان مدیریت درد به عنوان یک شیوه مفید در درمان میگرن های حاد و دردهای مزمن مورد توجه قرار گرفته است.

در مطالعه جدید، مایکل ردی، متخصص سردرد از موسسه سلامت اسکات اند وایت تکزاس، نشان داد که مصرف اسپری دماغی ۲۵ میلیگرمی کتامین موجب کاهش شدت حمله میگرن می شود و مصرف ۱۰ تا ۵۰ میلیگرم برای پیشگیری از پیشروی درد مطمئن است.

بعلاوه تحقیقات این متخصص نشان می دهد که کتامین بر افسردگی هم تاثیر دارد، چراکه غالبا در افراد مبتلا به شرایطی نظیر میگرن، این حالت روحی و روانی دیده می شود. به گفته ردی، ۵۰ میلیگرم اسپری دماغی کتامین در بهبود افسردگی مقاوم به درمان موثر است.

البته وی تاکید می کند که این دارو باید با دقت تجویز شود، چراکه استفاده از آن برای همه مناسب نیست.

کد مطلب 3785539

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