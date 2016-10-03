خوراکی ها و نوشیدنی های موثر در کاهش التهاب

به گزارش خبرنگار مهر، رسوراترول یک ترکیب طبیعی است که موجب تقویت حافظه شده و به بدن انسان کمک می کند تا بر مشکلاتی نظیر سرطان روده، سرطان ریه و آلزایمر فائق آید.

دکتر جیان دانگ لی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما نشان دادیم که ماده اصلی موجود در انگور قرمز موسوم به رسوراترول می تواند موجب توقف التهاب در بدن شود.»

به گفته محققان، هنوز نحوه تنظیم التهاب از طریق رسوراترول مشخص نیست. اما محققان می دانند که رسوراترول موجب توقف پاتوژن باکتریایی اصلی عامل گوش درد شود. در ادامه به مواد خوراکی حاوی ترکیب طبیعی رسوراترول اشاره می شود.

انگور قرمز: محتوای رسوراترول این میوه در پوست آن متمرکز است. اب انگور هم دارای همین فواید است.

بادام زمینی: مغزیجات آجیلی و محصولات آنها، نظیر کره بادام زمینی، حاوی مقداری رسوراترول هستند.

شکلات تلخ: این خوراکی حاوی آنتی اکسیدان های متعدد و از جمله رسوراترول است.

بلوبری: این میوه در مقایسه با انواع انگور حاوی رسوراترول کمتری است، اما منبع بزرگ سایر آنتی اکسیدان ها، فیبر رژیمی، ویتامین های C و K و منگنز است.

میوه های سته: بیلبری و کرنکری (نوعی زغال اخته) هم حاوی رسوراترول هستند.