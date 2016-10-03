نوشاد نوشادی در گفت وگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامههای هیئتهای مذهبی استان بوشهر در ایام محرم پرداخت و اظهار داشت: برگزاری ۱۰ همایش میثاق عاشورائیان در شهرستانهای مختلف استان بوشهر از مهمترین برنامهها است.
وی اضافه کرد: این همایشها با محوریت تشریح مسائل و آسیبهای اجتماعی برگزار و در راستای ساماندهی دستهجات عزاداری و هیئتهای مذهبی در نقاط مختلف استان برنامهریزی شده است.
برگزاری ۵۵۰ همایش شیرخوارگان حسینی
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر از برگزاری ۵۵۰ همایش شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علی اصغر(ع) خبر داد و بیان کرد: این همایشها در نقاط مختلف شهری و روستایی استان برگزار میشود که همواره شاهد استقبال گسترده مردم از این مراسم هستیم.
وی با اشاره به تشکیل و فعالیت هیئتهای عزاداری دانشجویی و دانشآموزی در استان، خاطرنشان کرد: برنامهریزی لازم برای حرکت دستهجات عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا در شهرها و روستاهای استان انجام شده است.
تجمع و حرکت دستهجات در تاسوعا و عاشورا
نوشادی بیان کرد: مراسم متعدد دیگری همچون شام غریبان، تعزیهخوانی، روضهخوانی، سینهزنی و زنجیرزنی، مراسم صبحدم، تجمعات تاسوعا و عاشورا، برپایی ایستگاههای صلواتی و برپایی نماز ظهر عاشورا از دیگر برنامههایی است که با مشارکت هیئتهای مذهبی برگزار میشود.
وی خواستار همکاری و همراهی شهرداران و دهیاران برای آماده سازی نقاط مختلف استان برای ایام ماه محرم شد و افزود: انتظار میرود که شهرداریها و دهیاریها اقدامات لازم برای سیاهپوش کردن شهرها و روستاها را انجام دهند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر با بیان اینکه قرآنمحوری یکی از تاکیدات ویژه به همه هیئتهای مذهبی است، گفت: در همه هیئتها باید روحانیمحوری مد نظر باشد.
لزوم رعایت شئونات اسلامی
وی با اشاره به اینکه به هیئتهای مذهبی تاکید شده که از سخنرانان توانمند در مجالس استفاده شود، بیان کرد: باید تلاش شود که عزاداران حسینی که در مجالس شرکت میکنند به خوبی با فلسفه نهضت عاشورا آشنا شوند.
نوشادی با تاکید بر اینکه همکاری لازم از سوی هیئت های مذهبی با نیروی انتظامی یک ضرورت است، تصریح کرد: رعایت شئونات اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید است و باید از ورود افراد بیحجاب و بدحجاب به مجالس عزاداری حسینی جلوگیری شود.
هیئتها مزاحم استراحت مردم نباشند
وی تصریح کرد: هیئتهای مذهبی باید مراعات حال مردم را داشته باشند و در ساعات پایانی شب که زمان استراحت مردم است صدای بلندگوها را کم کنند به طوری که مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در صورتی که در ساعات پایانی شب هیئتی باعث مزاحمت برای دیگران شود در مرحله اول اخطار داده میشود و در صورت تکرار، مجوز آن هیئت باطل میشود.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد در مجالس عزاداری، افزود: رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست از جمله تاکیدات به هیئتهای مذهبی و برگزارکنندگان مراسمات عزاداری است.
هیئتها حق ورود به مسائل سیاسی ندارند
نوشادی با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی به هیچ وجه حق ورود به مسائل سیاسی به نفع یا به ضرر هیچ شخص و یا گروه و جناحی را ندارند، تصریح کرد: همه هیئتها باید در مسیر ولایتمداری و دفاع از حریم ولایت حرکت کنند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر خواستار استفاده از مداحان شناسنامهدار توسط هیئتهای مذهبی شد و اظهار کرد: باید از استفاده از اشعار سبک و بیمحتوا پرهیز شود.
حفظ وحدت شیعه و سنی
وی خواستار پرهیز از خرافهگرایی در برگزاری مراسمات مذهبی شد و ادامه داد: ساماندهی ایستگاههای صلواتی از دیگر برنامههای شورای هیئتهای مذهبی در این ایام است.
نوشادی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت شیعه و سنی در برگزاری مراسم عزاداری، افزود: تلاش داریم که زیباترین نماز ظهر عاشورا را امسال برگزار کنیم.
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