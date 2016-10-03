داشته های قروه بر زمین مانده است/تعصب خبرنگاران به توسعه شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار جدید قروه شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در این شهرستان در چند محور از جمله نگاه رسانه ای، استفاده از پتانسیل های موجود، بیان خدمات دولت بدون تعصب به مردم و در نهایت تشویق مردم به ثبت نام اینترنتی برای سر شماری بر توسعه منطقه برای پیشرفت کشور تأکید کرد.

پرویز کولانی در ابتدا به حوزه خبرنگاری و رسانه اشاره کرد و اظهار داشت: در دنیای امروز موضوع خبررسانی جزو لاینفک مدیریت است و نمی توان از آن گذشت چرا که مردم براساس آگاهی تصمیم می گیرند و این مهم از طریق خبر و اطلاع رسانی رسانه ها شکل می گیرد.

به گفته وی دنیای امروز در یک جنگ رسانه به سر می برد و هر کشوری در هر زمینه ای ضعف داشته باشد روی آن تأثیر مثبت یا منفی می گذارد و حوزه رسانه هم از این امر مستثنی نیست چرا که رسانه های بیگانه برای فرهنگ کشور برنامه ریزی کرده اند و اگر کشور ما برنامه ای برای مقابله با آنها نداشته باشد دچار مشکل خواهد شد.

کولانی با بیان اینکه خبرنگاران باید تعصب حوزه خبری خود را داشته باشند، هدف اصلی را توسعه شهرستان دانست و افزود: هر شهرستانی باید براساس وزن و پتانسیل خود مطرح شود و در این زمینه قروه از لحاظ معدن، جمعیت، موقعیت جغرافیایی، شاهراه اصلی استان، تنوع اقوام و مذاهب و زبان دارای مزیت است و به تناسب این ظرفیت باید اخبار به نحو مطلوب بازگو و پخش شود.

تقویت پتانسیل ها در اولویت باشد

کولانی با اشاره به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی باید به دنبال پتانسیل های منطقه باشیم و در راستای بالفعل کردن این پتانسیل ها گام برداریم، تصریح کرد: قروه دارای ظرفیت های فراوانی است، از جمله اینکه قطب تولید سیب زمینی و خیار است و این می تواند عاملی برای فرآوری محصول و سرمایه گذاری در این زمینه باشد.

وی قروه را شهرستانی دانست که قطب تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استان است اما از لحاظ فرآوری در رده بسیار پایینی قرار دارد و رفع این مشکل را در ایجاد واحدهای کوچک زنجیره ای عنوان کرد.

کولانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: برای توسعه اقتصادی در سطح استان گرچه به نقطه ایده آل نرسیده ایم اما زمینه و بستر حضور سرمایه گذاران فراهم شده است و در شرایط امروزی تولید پاسخگو است و این تولید است که سرمایه گذار را به سمت خود می کشاند لذا کردستان برای جذب سرمایه گذاران و ایجاد واحدهای تولیدی آماده است.

نقدهای منصفانه مورد استقبال قرار می گیرد

فرماندار قروه در ادامه نگاه رسانه ها را به دور از هرگونه تعصب سیاسی و حزبی برای بیان خدمات دولت مهم خواند و گفت: لازم است با برخورد شفاف و صادقانه با مردم خدمات دولت تدبیر و امید را اعلام کرده و از مبالغه و دوری از واقعیت پرهیز کرد.

پرویز کولانی با اشاره به نقدهای غیر منصفانه ای که به دولت می شود، تأکید کرد: نقد لازم است اما به شرط انصاف و در این حوزه رسانه ها باید با انتقادهای بجا و درست الگوی صحیح را نشان دهند و مردم را به واقعیت برسانند.

وی نا امید کردن مردم را نادرست خواند و اظهار داشت: وظیفه ای که همه ما مسئولان داریم این است که ضمن بیان انتقادات مردم را نا امید نکنیم چرا که این مردم هستند که همیشه در صحنه حضور دارند و نا امید کردن مردم ضربه زدن به نظام است.

کولانی بستن راه نقد در جامعه را ضربه بزرگی به بدنه دولت خواند و بر نقد های بدون غرض تأکید کرد و هرگونه نقدی که دشمن را شاد کند نوعی آسیب به جامعه دانست.

وی خدمات دولت یازدهم را شأن نظام دانست و افزود: هر آنچه امروزه در سیاست خارجی و داخلی، در طرح تحول سلامت، در توسعه اقتصادی و ... به دست آورده ایم به برکت تدابیر همین دولت بوده، در واقع دولت یازدهم بود که گزینه های روی میز را برداشت و آرامش را به مردم برگرداند.

به گفته کولانی دولت تدبیر نشان داد که ایران اهل تعامل و گفت و گو است و این به همه دنیا ثابت شد و رسانه های دنیا نظاره گر این مهم هستند و با این اقدام دولت فضای سیاسی باز شد و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور نشان دهنده پذیرش این مسئله است.

تقویت سیستم سر شماری در اولویت باشد

فرماندار قروه همچنین در جایی دیگر از سخنان خود ثبت آمار از طریق اینترنت را نشان از آگاهی به مسایل روز دانست و بیان کرد: یکی از ضعف های کشورهای توسعه نیافته نداشتن یک سیستم سرشماری قوی و منسجم است چرا که این مهم عامل برنامه ریزی درست و صحیح می باشد.

پرویز کولانی با بیان اینکه در ایران در این زمینه فرهنگ سازی نشده و اهمیت موضوع برای مردم تعیین نگردیده است، افزود: باید دانست اگر این سر شماری با ضعف همراه باشد اثرات منفی آن به مردم باز می گردد چرا که برنامه ریزی با همین سر شماری شکل می گیرد و نیاز است مأموران سر شماری مجهز به علم سر شماری باشند و برای رسیدن به سیستمی کارآمد زیرساخت های فرهنگی و علمی تقویت شوند.