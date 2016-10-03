به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، فرهاد ایزدجو اظهار داشت: این کمپرسور با ظرفیت ١٠ هزار نرمال مترمکعب در ساعت و با همت متخصصان این طرح در حال توسعه با موفقیت در سرویس قرار گرفته است.

مجری طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ با اشاره به راه اندازی این کمپرسور با استفاده از سیستم کنترل مرکزی اعلام کرد: تا پایان مهرماه سال جاری با تسریع در روند توسعه واحد های پالایشگاهی دو کمپرسور دیگر این بخش نیز در سرویس قرار خواهد گرفت.

ایزدجو پیش از این نیز با اشاره به پیشرفت ٨٦،٥ درصدی بخش EPC پالایشگاه این فازها از راه اندازی تمامی واحدهای یوتیلیتی پالایشگاه تا پایان سال جاری خبرداده و گفته بود: نخستین واحد شیرین سازی این فازها خردادماه سال ٩٦ با استفاده از گاز فازهای ٦،٧،٨ به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی مرحله نخست این طرح درحال توسعه با ظرفیت تولیدیک میلیارد فوت مکعب گاز تا آبان ماه سال آینده، عنوان کرده بود: با بهره برداری از این بخش، ٥٠ درصد از ظرفیت تولید گاز در این فازها محقق خواهدشد.