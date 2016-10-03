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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۴:۰۰

کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری با ارتش مصر در شمال سیناء

کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری با ارتش مصر در شمال سیناء

منابع خبری از کشته شدن ۱۲ نفر از عناصر تروریستی در درگیری با نیروهای ارتش مصر در شمال سیناء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، یک منبع نظامی مصر از کشته شدن ۱۲ تروریست در شمال سیناء خبر داد.

بر اساس این گزارش ۱۲ تن از تروریست ها در درگیری با نیروهای ارتش مصر در حی الترابین و روستای الظهیر در شیخ زوید واقع در شمال سیناء کشته شدند.

همچنین روز یکشنبه طی یورش امنیتی به شهر العریش دویست نفر از عناصر مظنون بازداشت شدند.

لازم به ذکر است که گروه تروریستی موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه تروریستی مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.

کد مطلب 3785564

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