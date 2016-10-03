خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: این روزها احداث پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند به‌عنوان دو پروژه خبرساز و مهم شهری ورامین به سوژه‌ای در میان مردم و مسئولان تبدیل‌شده است.

بسیاری اخبار و وضعیت احداث پروژه پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند را با جدیت دنبال می‌کنند و می‌خواهند بدانند که این دو پروژه چه تأثیری در توسعه شهری ورامین خواهد داشت.

پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند، دو پروژه مهم شهری محسوب شده که در قالب اجرای طرح قطار بین‌شهری تهران- پیشوا عملیاتی می‌شود.

هم‌اکنون فاز نخست پل امام رضا(ع) آماده افتتاح و بهره‌برداری قرار داشته و راه‌های دسترسی شهروندان برای شروع احداث زیرگذر کارخانه قند نیز در حال آماده شدن است.

امروز شهروندان ورامینی علاقه‌مند هستند تا بدانند که این طرح‌های شهری چه ویژگی‌هایی داشته و چه زمانی در اختیار شهروندان قرارگرفته و به چه میزان هزینه به شهر ورامین تحمیل می‌کند.

اطلاع‌رسانی درباره دو پروژه مهم شهری ورامین ضروری است

مریم رجبی یکی از شهروندان ورامینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به‌ضرورت اطلاع‌رسانی در اجرای دو پروژه مهم شهری اظهار داشت: مردم ورامین علاقه‌مند هستند تا آخرین وضعیت دو پروژه مهم شهری ورامین را بدانند.

بررسی تطبیقی پل امام رضا(ع) و پل کارخانه قند ورامین

وی افزود: برخی با جدیت موضوع احداث پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند را دنبال می‌کنند و ارائه اخبار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌تواند نگرانی و دغدغه شهروندان را برطرف کند.

رجبی ادامه داد: برخی از طرح‌های شهری درگذشته باعث عقب‌افتادگی ورامین شده است و امروز باید بامطالعه دقیق و کارشناسی، بهترین طرح‌ها باکم ترین ضریب خطا در ورامین اجرایی شود.

دیران شهری باید اطلاعات و وضعیت موجود در اجرای این دو پروژه شهری را به اطلاع مردم رسانده و اعلام کنند که این طرح‌ها چه سود و منفعتی برای شهر و مردم خواهد داشت و در توسعه شهری ورامین چه تأثیری دارد وی اضافه کرد: مدیران شهری باید اطلاعات و وضعیت موجود در اجرای این دو پروژه شهری را به اطلاع مردم رسانده و اعلام کنند که این طرح‌ها چه سود و منفعتی برای شهر و مردم خواهد داشت و در توسعه شهری ورامین چه تأثیری دارد.

رجبی تأکید کرد: از طرف دیگر باید دو طرح مهم شهری ورامین در کم‌ترین زمان ممکن اجرایی شود تا مشکلات متعدد برای شهروندان و مردم ایجاد نشود.

نکته جالب‌توجه در اجرای این دو پروژه مهم شهری آن است که ابتدا قرار بود که این دو پروژه با دو شکل دیگر احداث شود که ممانعت شهرداری و شورای اسلامی شهر موجب تغییر ماهیت این دو پروژه شد.

در احداث پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند هزینه‌ای به شهرداری ورامین تحمیل نمی‌شود

علی حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که پروژه پل امام رضا(ع) و احداث زیرگذر در منطقه کارخانه قند به‌عنوان دو پروژه مهم شهری به‌حساب می‌آیند، اظهار داشت: بدون تردید احداث پل امام رضا(ع) و زیرگذر در منطقه کارخانه قند به توسعه شهری ورامین کمک شایانی را خواهد کرد.

شهردار ورامین با تأکید بر وجوه تشابه این دو پروژه مهم شهری افزود: دو پروژه شهری ورامین در قالب اجرای طرح قطار بین‌شهری تهران-ورامین-پیشوا به اجرا گذاشته شده و به همین خاطر احداث آن بر عهده شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بوده و به شهرداری ورامین هزینه‌ای تحمیل نمی‌شود.

وی با اشاره به مقاومت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین بر اجرای درست و فنی دو پروژه پل امام رضا(ع) و پل کارخانه قند ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در اجرای دو پروژه مهم شهری فوق، بر توجه ویژه و جدی به طرح تفصیلی و جامع شهری تأکید کرده و از اجرای هرگونه طرحی که منافع شهروندان را با خطر مواجه می‌سازد، جلوگیری به عمل‌آورده است.

شهرداری ورامین بر جمع‌آوری پل کارخانه قند تأکید دارد

حیدریان با تأکید بر این نکته که ابتدا قرار بود که دو طرح دیگر به‌جای پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند احداث شود، یادآور شد: ابتدا قرار بود تا پل امام رضا(ع) به شکل پل کارخانه قند ورامین به‌صورت بتنی و خاکی احداث شود که این امر با مخالفت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین روبرو شد.

وی ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین اعتقاد دارد که پل کارخانه قند باعث دوتکه شدن شهر ورامین شده و این امر عقب‌ماندگی و عدم خدمت‌رسانی مطلوب به مناطقی نظیر کارخانه، روغن‌کشی و غیره را فراهم ساخته است.

پل امام رضا(ع) ۹ متر از سطح زمین ارتفاع گرفته است

حیدریان اضافه کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین همواره بر جمع‌آوری پل کارخانه قند تأکید فراوان داشته و اجرای زیرگذر در این منطقه را بهترین طرح در این زمینه می‌داند.

برای اجرای پلی به‌مانند امام رضا(ع) به‌جای پل کارخانه قند، باید پل موردنظر ۹ متر ارتفاع می‌گرفت که در این صورت، احداث پل تا حوالی گروهان ژاندارمری به درازا می‌کشید و بدین ترتیب تمامی املاک و مغازه‌های موجود تا گروهان ژاندارمری حذف می‌شد شهردار ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت‌های موجود در اجرای پل امام رضا(ع) با پل کارخانه قند تأکید کرد: پل امام رضا(ع) ۹ متر از سطح زمین ارتفاع گرفته و به‌عنوان یکی از بهترین طرح‌های شهری در منطقه محسوب می‌شود که از زیر این پل نیز می توان استفاده های متعددی را کرد.

وی متذکر شد: برای اجرای پلی به‌مانند امام رضا(ع) به‌جای پل کارخانه قند، باید پل موردنظر ۹ متر ارتفاع می‌گرفت که در این صورت، احداث پل تا حوالی گروهان ژاندارمری به درازا می‌کشید و بدین ترتیب تمامی املاک و مغازه‌های موجود تا گروهان ژاندارمری حذف می‌شد.

هرگونه تملکی در اجرای پروژه‌های شهری بر عهده شهرداری ورامین است

شهردار ورامین تأکید کرد: هرگونه تملکی در اجرای این دو پروژه بر عهده شهرداری ورامین است و در این راستا مدیریت شهری، توانمندی خرید املاک و مستغلات را تا حوالی گروهان ژاندارمری ندارد و این امر باعث می‌شد تا طرح زیرگذر به‌جای پل کارخانه قند نیز مسکوت بماند.

وی با اشاره به این نکته که طرح زیرگذر کارخانه قند ورامین اجرایی می‌شود، گفت: در این طرح، ارتفاع زیرگذر پنج‌متر خواهد بود و در هر طرف از این زیرگذر، سه لاین احداث خواهد شد.

شهردار ورامین با اشاره به در نظر گرفتن دو دوربرگردان در پروژه زیرگذر کارخانه قند یادآور شد: دو دوربرگردان به سمت امر آباد و کارخانه قند ایجاد می‌شود که این دو لاین در سطح قرار داشته و به زیر یا بالا نمی‌رود.

قرار بود پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند به شکل دیگری احداث شود

حیدریان در ادامه با اشاره به این نکته که مدیریت شهری ورامین به دنبال اجرای طرح ماندگار در این منطقه است، گفت: بدون تردید اجرای پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند ورامین دو طرح ماندگار شهری محسوب می‌شود که توسعه شهری ورامین را به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: شهروندان ورامینی باید به این نکته توجه داشته باشند که با مقاومت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، این دو پروژه به شکل کنونی اجرایی و عملیاتی می‌شود، درحالی‌که قرار بود در ابتدا دو پروژه با ماهیتی متفاوت در این منطقه احداث شود.

حیدریان گفت: احداث پل امام رضا(ع) به شکل پل کارخانه قند فعلی و عدم اجرای زیرگذر به‌جای پل کارخانه قند یک عقب‌ماندگی شهری برای ورامین به‌حساب می‌آمد و شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با درک این واقعیت در برابر اجرای این دو پروژه ایستاد و از منافع شهروندان دفاع کرد.

وی بیان داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین همچنان نیز اجرای کامل دو پروژه پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند را منوط به رعایت طرح جامع شهری و تفصیلی و حقوق شهروندان ورامینی منوط می‌داند و تلاش دارد تا با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، بهترین طرح را در شهر ورامین اجرایی کند.

به هر ترتیب شهروندان ورامینی همچنان منتظر تکمیل و راه‌اندازی دو پروژه مهم شهری هستند، پروژه‌هایی که به گفته مسئولان و مدیران شهری تا پایان عمر شورای اسلامی فعلی به نتیجه نهایی می‌رسد و می‌تواند درروند توسعه شهری این دیار مؤثر باشد.

شهروندان ورامینی از مسئولان شهری انتظار دارند که بهترین طرح در این دونقطه شهری احداث شود که در آینده همگان بر اجرای این دو طرح مهر تأیید بزنند.