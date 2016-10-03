سردا عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که آمار پلیس شرق استان تهران در برخی حوزه های قابل توجه است، اظهار داشت: در نمایشگاه دستاوردها و کشفیات پلیس شرق استان تهران، تلاش شده تا گوشه ای از موفقیت های به دست آمده در یکسال گذشته در معرض دید قرار بگیرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای ارتقای امنیت و نظم عمومی در منطقه افزود: نمایشگاه دستاوردها و کشفیات پلیس شرق استان تهران، تنها گوشه ای از موفقیت های نیروی انتظامی در برخورد با جرایم است، در حالی که پلیس به صورت شبانه روزی برای ارتقای امنیت در جامعه تلاش می کند.

وی با اشاره به این نکته که پلیس شرق استان تهران در حوزه دستگیری معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر با جدیت وارد شده است، ادامه داد:دستگیری معتادان از جمله موضوعاتی بوده که در دستور کار قرار گرفته و طی یک سال گذشته، حدود شش هزار معتاد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: تلاش شده تا معتادان به مراکز بازپروری انتقال پیدا کرده و زمینه آزاد شدن آنان از دام اعتیاد فراهم شود و بدون تردید همکاری و تعامل هر چه بیشتر دستگاه ها و ارگان های مسئول در این زمینه، می تواند توفیقات را دوچندان کند.

سردار ناظری با اشاره به این نکته که باندهای قاچاق مواد مخدر در شرق استان تهران امنیت ندارند، گفت: پلیس شرق استان تهران در برخورد با قاچاق مواد مخدر جدی و آمارها نیز این امر را تأیید می کند، به طوری که طی یکسال گذشته، بیش از ۳۵ باند قاچاق مواد مخدر در شرق استان به دام افتادند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر این امر که آمار کشفیات پلیس در حوزه مواد مخدر نیز قابل توجه است، یادآور شد: کشف بیش از پنج تن و ۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در شرق استان تهران نشان دهنده قاطعیت پلیس بوده و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در سال جاری نیز در اولویت کاری پلیس شرق استان تهران قرار دارد.

وی متذکر شد: اعتقاد راسخ داریم که گسترش مواد مخدر و اعتیاد در جامعه از جمله اهداف و برنامه های دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران است و به همین خاطر باید مردم در این زمینه هوشیار بوده و مسئولان و دستگاه های متولی نیز در این راستا از همه ظرفیت ها و توانمندی های خود استفاده کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر این نکته که پلیس به وظیفه خود در این زمینه عمل می کند، گفت: پلیس شرق استان تهران از ظرفیت ها و ابزارهای مختلف برای مقابله با قاچاقچیان و پدیده اعتیاد استفاده می کند و در این راستا اقدامات فرهنگی و هشدار دهنده را نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به این نکته که پلیس در صحنه و میدان حضور دارد، یادآور شد: رشد کشفیات پلیس شرق استان تهران در حوزه کشف مواد مخدر و انهدام باندهای قاچاق نشان دهنده این موضوع است که نیروی انتظامی در صحنه و میدان حضور داشته و بدون تردید در سال جاری توفیقات بیشتری نیز نصیب پلیس خواهد شد.