به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش‌امیری عصر امروز در مراسم تکریم سالمندان در محل مرکز سالمندان زنجان «باغ مهربانی» با اشاره به این موضوع که مکان نگه‌داری سالمندان باید در حد استاندارد و مطابق‌ شان آنان ساخته شود، خاطرنشان کرد: باید شرایطی برای سالمندان مهیا شود که آنان در آن محیط احساس آرامش و آسایش داشته باشند.

وی ادامه داد: سالمندان کودکان گذشته، جوانان دیروز و کهنسالان امروز است و باید این مسئله مدنظرمان باشد که چنین روزی در انتظار همه ما است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه در فرهنگ ایرانی و اسلامی احترام به کهنسالان تاکید شده است، گفت: امروز در جامعه چنین احساس می‌شود که فاصله‌ای بین نسل جدید و گذشته ایجاد شده است که این موضوع ناشی از تاثیرپذیری فرهنگی جوانان از فرهنگ بیگانه است، به طوری که جوانان امروز حوصله نگه‌داری پدران و مادران‌شان را از دست داده‌اند.

درویش‌امیری اظهار کرد: تلاش کنیم فرهنگ تکریم به بزرگسالان که جزو معارف دینی ما است را به فرزندان خود آموزش دهیم، چون انسان در دوران پیری بیشتر از جوانی نیازمند محبت و مهربانی است.

استاندار زنجان یادآور شد: در مراکز نگه‌داری سالمندان همواره بوی الهی به مشام می‌رسد و خادمان این مراکز زکات زندگی خود را پرداخت می‌کنند.

استاندار زنجان خطاب به کارکنان خانه سالمندان گفت: امیدوارم این خانه را همانند گلستان آباد و دل‌های رنجیده سالمندان را شاد سازید.

درویش‌امیری تاکید کرد: فرهنگ کمک به سالمندان را باید به نسل آینده آموزش دهیم و این خطر بزرگی برای نسل آینده محسوب می‌شود که بین نسل جوان و سالمند شکاف ایجاد شود.

وی تاکید کرد: سونامی پیری در کشور در راه است و باید تلاش کرد فاصله فرهنگی فرزندان و پدران را کم تا فرزندان با افتخار دست والدین خود را بگیرند.