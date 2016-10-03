امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این استان با داشتن بیش از ۳۰ تالاب دائمی و تعداد زیادی تالاب فصلی و رودخانه های خروشان از جمله استانهای پر آب کشور بواسطه داشتن منابع آب سطحی محسوب می شود افزود: با فرا رسیدن فصل پاییز تعدادی از گونه های پرندگان آبزی و با شروع فصل سرما، مهاجرت زمستانی خود را به سمت تالاب ها آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این استان از نظر جغرافیایی نیز در مسیر مهاجرتی پرندگان مهاجری است که هر ساله با شروع فصل پاییز و آغاز سرما از عرض های شمالی کره زمین به عرضای جنوبی تر مهاجرت می کنند ادامه داد: تالاب کانی برازان به عنوان اولین سایت پرنده نگری کشور، تالاب های نقده، میاندوآب، سد نوروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه از مهمترین تالاب های زمستان گذارانی پرندگان مهاجر در آذربایجان غربی است.

یوسفی افزود: این استان هر ساله شاهد حضور هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی است که در کنار پرندگان بومی استان جلوه ای خاص به تالاب های استان بخشیده و در آبگیر های استان زمستان گذرانی کرده و یا جهت بازیابی توان و انرژی به طی مسیر مهاجرتی ادامه می دهند.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: از جمله مهمترین پرندگانی که در تالابهای این استان در این فصل مشاهده می شود می توان به انواع غاز ها از قبیل عروس غاز، غاز خاکستری، غاز پیشانی سفید بزرگ، غاز پیشانی سفید کوچک و انواع اردک ها از قبیل سر سبز(کله سبز)، ارده ایی، خوتکا، فیلوش، نوک پهن، تاجدار، آنقوت، تنجه، سرسیاه و همچنین پلیکان خاکستری، پلیکان سفید، قو و ... اشاره داشت.

یوسفی با بیان اینکه با توجه به شرایط نسبتا مساعد تالاب های استان، عدم صدور پروانه شکار پرنده و ... پیش بینی می شود در سالجاری در صورت مساعد بودن شرایط آب هوایی دوباره تالاب های استان مملو از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی شود عنوان کرد: طرح سرشماری پرندگان نیز نیمه دوم امسال اجرایی می شود.

وی یاد آور شد: البته لازمه آن همکاری مردم خصوصا سکونتگاههای حاشیه تالابها با همکاران سازمان حفاظت محیط زیست، پرهیز از هر گونه شکار و صید غیر مجاز و یا تیر اندازی در مناطق، عدم ورود آلودگی و فاضلاب و یا پساب به تالابها است.

استان آذربایجان غربی دارای هفت منطقه تحت مدیریت اداره کل محیط زیست و هفت منطقه شکار ممنوع است که در این مناطق گونه های نادر از جمله گوزن زرد، قوچ میش، کل بز، میش مرغ و روباه سیاه تحت حفاظت هستند.

آذربایجان غربی ۳۰ تالاب ملی و بین المللی را در خود جای داده است که از این تعداد پنج تالاب در ردیف تالاب های بین المللی قرار دارند.