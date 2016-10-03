به گزارش خبرگزاری مهر، در بازی تیم های آرسنال و برنلی در چارچوب لیگ برتر انگلیس، «توپچی ها» موفق شدند با گل ثانیه های آخر «لورن کوشیلنی»، با نتیجه یک بر صفر پیروز شوند. «کوشیلنی» در حالی موفق به گلزنی شد که توپ با برخورد به دست او وارد دروازه شد و این صحنه از چشمان داور مسابقه دور ماند.

«آرسن ونگر» درباره این بازی به «اسکای اسپورت» گفت: حقیقتاً از روی نیمکت حتی ندیدم که توپ وارد دروازه شد. شاید در آن صحنه ما کمی خوش شانس بودیم. در کل کمی فاقد هوشیاری بودیم و پای بازیکنانمان کمی سنگین بود. مسابقه ای بود که می توانستیم روی ضربات شروع مجدد یک بر صفر پیروز شویم یا ببازیم.

«کوشیلنی» درباره گلی که به ثمر رساند گفت: سعی کردم با پای راستم به توپ ضربه بزنم و بعد از آن نفهمیدم توپ کجا رفت. در نتیجه نمی دانم به دستم خورد یا نه اما داور گل را اعلام کرد و باید به تصمیمش احترام گذاشت.

این پنجمین پیروزی آرسنال در لیگ برتر بود در حالیکه منچسترسیتی از تاتنهام شکست خورد، «توپچی ها» با اختلاف دو امتیاز از صدر جدول در جایگاه سوم قرار گرفتند.

«ونگر» که روز شنبه بیستمین سال حضورش در باشگاه آرسنال را جشن گرفت، در این باره گفت: وقتی از صدر جدول پنج امتیاز عقب هستید بی شک فاصله زیادی است. پس زمانیکه فرصت این را دارید که فاصله را کم کنید نباید آن را از دست دهید. می دانستیم که هفته بزرگی پیش روی خود داریم. شاید کمی کند بازی کردیم، با آزادی کامل بازی نکردیم و پاسکاری خوبی نداشتیم. آیا اینها به این دلیل است که کمتر از حد خود ظاهر شدیم یا برنلی به خوبی دفاع می کرد؟ مطمئناً هر دوی اینها مؤثر بودند.