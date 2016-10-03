موفقیت در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در هفتمین همایش سازمان‌های امدادی، ترافیکی، راهور محله و تجلیل از فعالان حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد ضمن تشکر از استقبال باشکوه مردم قزوین در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به قزوین اظهار داشت: شبکه حمل و نقل از حوزه های مهم است که با همه مردم سروکار دارد و توجه به آن باید در اولویت برنامه مسئولان مربط باشد.

وی بیان کرد: باید ضمن فرهنگ سازی برای استفاده مناسب از شبکه حمل و نقل عمومی نسبت به تقویت این بخش نیز اقدام لازم صورت گیرد تا زمینه تشویق شهروندان در همراهی با کارها بشتر شود.

فرخزاد یادآورشد: در حوزه حمل و نقل خوشبختانه در سالهای اخیر هماهنگی مناسبی میان پلیس راه، راهور، نهادهای مختلف و مردم ایجاد شده و ما نیز لازم است با برنامه ئریزی دقیق و مدون از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم تا کارها روان شود.

وی افزود: دولت به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل تأکید دارد اما در شرایط کنونی هنوز به صورت مناسبی از این توانمندی استفاده نشده و اگر بتوانیم مشارکت بخش خصوصی را تقویت کنیم به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در کنار افزایش دوربین‌های مداربسته و تابلوهای راهنمایی در محورهای مواصلاتی است لازم است نسبت به فرهنگ‌ سازی و آشنا کردن مردم با مقررات و آداب رانندگی و سفر و کاهش مشکلات و سوانح هم اقدام کنیم و این امور به موازات هم نتیجه بخش خواهد بود.

فرخزاد یادآورشد: همکاری آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی دیگر، می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد و ادغام سازمان حمل و نقل پایانه‌ها و بخش راهداری اداره ‌کل راه و شهرسازی استان قزوین از اقدامات خوب دولت است که به کوچک‌ تر و چابک شدن دولت کمک کرده و خروجی کار را بهتر می کند.