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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۸:۳۱

معاون عمرانی استانداری قزوین:

موفقیت در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیازمند فرهنگ سازی است

موفقیت در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیازمند فرهنگ سازی است

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: فرهنگ سازی در حوزه حمل و نقل و ترافیک یک اصل محوری است که با توجه به آن می توان وضعیت کنونی را بهبود بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در هفتمین همایش سازمان‌های امدادی، ترافیکی، راهور محله و تجلیل از فعالان حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد ضمن تشکر از استقبال باشکوه مردم قزوین در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به قزوین اظهار داشت: شبکه حمل و نقل از حوزه های مهم است که با همه مردم سروکار دارد و توجه به آن باید در اولویت برنامه مسئولان مربط باشد.

وی بیان کرد: باید ضمن فرهنگ سازی برای استفاده مناسب از شبکه حمل و نقل عمومی نسبت به تقویت این بخش نیز اقدام لازم صورت گیرد تا زمینه تشویق شهروندان در همراهی با کارها بشتر شود.

فرخزاد یادآورشد: در حوزه حمل و نقل خوشبختانه در سالهای اخیر هماهنگی مناسبی میان پلیس راه، راهور، نهادهای مختلف و مردم ایجاد شده و ما نیز لازم است با برنامه ئریزی دقیق و مدون از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم تا کارها روان شود.

وی افزود: دولت به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل تأکید دارد اما در شرایط کنونی هنوز به صورت مناسبی از این توانمندی استفاده نشده و اگر بتوانیم مشارکت بخش خصوصی را تقویت کنیم به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در کنار افزایش دوربین‌های مداربسته و تابلوهای راهنمایی در محورهای مواصلاتی است لازم است نسبت به فرهنگ‌ سازی و آشنا کردن مردم با مقررات و آداب رانندگی و سفر و کاهش مشکلات و سوانح هم اقدام کنیم و این امور به موازات هم نتیجه بخش خواهد بود.

فرخزاد یادآورشد: همکاری آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی دیگر، می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد و ادغام سازمان حمل و نقل پایانه‌ها و بخش راهداری اداره ‌کل راه و شهرسازی استان قزوین از اقدامات خوب دولت است که به کوچک‌ تر و چابک شدن دولت کمک کرده و خروجی کار را بهتر می کند.

کد مطلب 3785600

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