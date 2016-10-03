اقدامات ستاد ساماندهی تسهیلات محرم قزوین تشریح شد

صادق آریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ستاد در ششمین سال تجربه خود، از تاریخ پنجم مهر ماه فعالیت‌های عملیاتی خود را در نگارخانه فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) آغاز کرده و تا ۱۴ مهر ماه ادامه دارد و آماده ارائه خدمات به هیئت‌های مختلف عزاداری است.

آریان با اشاره به اهداف تشکیل ستاد ساماندهی تسهیلات محرم اظهار کرد: ارائه خدمات به هنگام و مناسب به صورت متمرکز به هیئات مذهبی، بهره‌مندی از توان هیئات مذهبی برای کمک به مدیریت شهر و دیدار حضوری هیئت های مذهبی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اعلام تذکرات لازم برای حل مشکلات اساسی هیئات مذهبی از جمله اهداف ستاد ساماندهی تسهیلات محرم است.

وی اضافه کرد: سازمان‌های وابسته به شهرداری قزوین از جمله سازمان‌های زیباسازی، مدیریت پسماند شهرداری، آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، نماینده نیروی انتظامی و نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی عضو این ستاد بوده و خدمات خود را به هیئت‌های مذهبی ارائه می‌دهند.

آریان افزود: هیئت‌های مذهبی لازم است، برای ارایه خدمات بهتر به عزاداران حسینی با نهادها و دستگاه‌های گوناگون ارتباط برقرار کنند که سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در خصوص بهبود امور مورد نیاز هیئت‌ها اقدام به راه اندازی این ستاد نمود که خوشبختانه در طول سال های گذشته کارنامه خوبی را ارائه کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین تفاهم نامه ای به منظور رعایت شان عزاداری های در تمام ابعاد معنوی، فرهنگی، امنیتی و ایمنی میان شورای هیئت مذهبی و دبیرخانه ستاد ساماندهی تسهیلات محرم قزوین به امضاء رسید که امیدواریم خدمات شایسته ای را به تمام خادمان اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کنیم.

آریان تصریح کرد: با توجه به مشکلات مربوط به نظافت و پاکیزگی شهر در هنگام پخش نذورات، نماینده سازمان مدیریت پسماند نقاط قرمز را شناسایی کرده و تذکرات و نکته‌های لازم را در خصوص حفظ نظافت عمومی به هیئات مذهبی ارائه داده است که تاکنون ۴۰ مجوز توسط این سازمان برای راه اندازی ایستگاه صلواتی صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین پلاستیک‌های مخصوص و سطل زباله برای جمع‌آوری پسماندها در میان هیئت های مذهبی توزیع می‌شود.

آریان از عزاداران حسینی خواست تا نسبت به رعایت حقوق شهروندان و حفظ بهداشت و نظافت شهر توجه جدی داشته باشند، چرا که پاکیزگی نشانه ایمان و رعایت آن برای مسلمانان واجب است و مردم باید در برگزاری مراسم، ضمن حفظ شان عزاداری اباعبدالله الحسین (ع)، زیبایی چهره‌ شهر را حفظ کنند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود:شارژ نمودن کپسول‌های آتش نشانی به صورت رایگان، صدور دستورالعمل ایمنی و کارشناسی، بازدید از مساجد، امامزاده‌ها، اماکن متبرکه، هیئت های مذهبی و تکایا، پخش تراکت و صدور مجوزهای لازم از جمله اقداماتی است که توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در این ستاد صورت می‌گیرد که تاکنون ۲۰ مورد بازرسی از هیئت ها توسط این سازمان صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: در بحث امنیتی، ایمنی و ترافیکی نیز نماینده نیروی انتظامی هشدارهای لازم را در زمینه عدم استفاده از آلات غیر مناسب موسیقی، آلودگی صوتی، زمان بندی هیئات مذهبی و سایر موارد انتظامی را به صورت حضوری و ارائه بروشور به هیئات مذهبی عنوان می کند.

آریان اضافه کرد: با توجه به نیاز هیئات مذهبی برای نصب داربست در راستای برپایی ایستگاه‌های صلواتی با هماهنگی نماینده سازمان زیبا سازی که در این ستاد حضور دارد، مجوزات لازم به هیئات مذهبی داده می شود که تا تاریخ ۱۰ مهرماه بیش از ۷۰ مورد مجوز برای هیئات مذهبی صادر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین توصیه های لازم توسط سازمان زیبا سازی برای نصب سازه های زیبا، آرایش، نظم و انضباط در راه اندازی ایستگاه صلواتی به هیئات مذهبی ارائه شده است و بازرسی هایی نیز توسط بازرسان ستاد از این ایستگاه ها صورت گرفته است.

آریان افزود:سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین نیز چاپ بنرها و روان سازی کار در این ستاد را برعهده دارد.

وی همچنین از اهدای حواله های فرهنگی به هیئت های مذهبی کم برخوردار خبر داد و گفت: پس از شناسایی موقعیت مکانی و بضاعت مالی هیئت ها، حواله هایی توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین به هیئت های مذهبی جهت دریافت اقلام فرهنگی داده می شود تا به فضاسازی هیئت ها و تکایای مذهبی خود بپردازند.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین اضافه کرد: این اقدامات به منظور اجرای یک عزاداری واقعی و در شان مقام و منزلت سالار و سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در دستور کار ستاد قرار گرفته است، ستاد تسهیلات محرم با وجود پشتیبانی و مساعدت هیئت های مذهبی، برای رونق بیشتر مجالس عزاداری تلاش می کند و در این راستا هیئت ها می توانند خواسته های خود را به این ستاد ارایه کنند.

برگزاری نمایشگاه عکس شهر در محرم در مساجد قزوین

آریان از برپایی نمایشگاه عکس محرم در شهر در مساجد محوری سطح شهر قزوین خبر داد و گفت:این نمایشگاه با محوریت آشنایی شهروندان باموضوع آلودگی شهری ونظافت در ایام سوگواری با ارائه عکس از عزاداری سالهای گذشته در سطح شهر آماده بازدید عموم است.

وی خاطرنشان کرد:پخش بروشورهایی با موضوع رعایت حقوق شهروندی و نکات بهداشتی برای حفظ سلامت عزادارن حسینی در میان هیئات مذهبی و مساجد از دیگر اقدامات ستاد ساماندهی تسهیلات محرم است.

آریان مشارکت در برگزاری تعزیه، همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی و روز سقاء را از دیگر برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین به مناسبت ایام محرم الحرام برشمرد و گفت: سعی کردیم تا همراه با آحاد مردم همکاری مناسب برای تحکیم مبانی دینی با هیئت های مذهبی داشته باشیم.