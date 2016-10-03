امیر شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مقام سوم تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام جهانی، گفت: باید به جامعه ورزش بخصوص فوتسال تبریک گفت. امیدوارم این عنوان تلخ کامی‌های گذشته فوتسال به خاطر عدم توجه به این رشته را کمرنگ کند.

وی افزود: با این عنوان سومی، نگاه تمام دنیا به ما برگشته است.الان دنیا روی فوتسال ما حساب بیشتری باز می‌کند. امیدوارم با این شرایطی که ایجاد شده، لیگ هم جذابتر دنبال شود و البته فوتسال ما دیگر درجا نزند.

مربی تیم تاسیسات با بیان اینکه شروع ایران در جام جهانی ناامید کننده بود، تاکید کرد: ما باز ی به بازی بهتر شدیم و اوج کارمان پیروزی مقابل برزیل و پرتغال بود. به نظرم این عنوان سومی چیزی از قهرمانی کم ندارد. ان شاءالله که قهرمان هم بمانیم.

شمسایی تاکید کرد: با این عنوانی که فوتسال به دست آورد، مسئولیت همه سنگین‌تر شده است. نگاه‌ها به فوتسال متفاوت می‌شود؛ پس ما هم باید متفاوت‌تر باشیم. به عنوان مثال مسئولان باید برنامه ریزی بهتری داشته باشند؛ ما مربیان باید مطالعه و دانش خود را افزایش بدهیم و رسانه‌ها هم نقش بیشتری در فوتسال ایفا کنند.

وی در پایان درباره آینده تیم ملی فوتسال یادآور شد: ما باید چهار سال دیگر را ببینیم. بازیکنان جوان را به تدریج در کنار باتجربه‌ها قرار بدهیم و همینطور تیم‌های پایه را تقویت کنیم تا برای مسابقات چهارسال دیگر پشتوانه‌سازی خوبی کرده باشیم.