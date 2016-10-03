۴۰۰ تیربرد به مناسبت ماه محرم در شهر قزوین نصب شده است

محمدرضا قافله باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت ماه محرم ۴۰۰ تیربرد و ۷۰ فیکسچر با موضوع «اهمیت امر به معروف و نهی از منکر»، «فرهنگ حقوق شهروندی»، «نظافت شهری» و «فرهنگ حسینی» در شهر نصب شده است.

وی افزود: در اختیار قرار دادن فضای تبلیغاتی رایگان به هیأت ها مذهبی از دیگر اقدامات این سازمان برای فضاسازی مناسب در ایام سوگواری اباعبداله الحسین (ع) است.

قافله باشی خاطرنشان کرد: نکته های فرهنگ شهروندی در بحث حرمت نریختن زباله در معابر، ایجاد مزاحمت برای مردم در حین عزاداری، توصیه به موارد حقوق شهروندی هنگام عزاداری را جمله دیگر اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در ایام محرم برشمرد.