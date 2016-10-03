به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی عصر یکشنبه در هفتمین همایش سازمان‌های امدادی، ترافیکی، راهور محله و تجلیل از فعالان حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین که در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تحقق شعار «همه با هم برای امنیت و آرامش» نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم، دستگاه‌های‌اجرایی و نیروی انتظامی است.

وی افزود: برای موفقیت در هر کاری باید بستر آن با فرهنگ سازی فراهم شود تا همراهی مردم نیز محقق شود و در این راه باید از ایده های مختلف نیز استفاده کنیم.

گروسی بیان کرد:برای تحقق مشارکت موثر ابتدا بایدبه نتیجه‌بخش بودن مشارکت باور داشته باشیم وحلقه واسط توانایی در مجموعه‌ های مدیریتی و مردم وجود داشته باشد و در کنار آن موانع مسیر هم برطرف شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: برای رساندن مردم به مرز توانایی، آموزش در تمام سطوح باید جدی گرفته شود تا هم مدیران پاسخگو شوند و هم مردم مطالبه گر شده و خود را در کار سهیم بدانند.

گروسی تصریح کرد: مردم در بستن کمربند ایمنی و نتیجه ‌بخش بودن آن به یک باور عملی رسیدند لذا همراهی کردند البته در این راه ضمن فرهنگ سازی موانع هم برطرف شد و این نمونه می تواند درسایر بخش ها نیز اجرایی شود.

وی بیان کرد: کولاک آذر ماه سال گذشته در چهل سال اخیر بی‌نظیر بود اما با تلاش تمام نهادهای ذیربط مشکلی برای استان قزوین ایجاد نشدلذا به نظر می رسد در راستای رفع موانع ساختاری بایدتفاهم ‌نامه‌های بین وزارتخانه‌ایرا جدی بگیریم و برای نمونه اگر جاده‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی احداث شد، اورژانس، مجتمع‌های خدمات رفاهی و سایر نیازها هم در قالب یک پیوست ایجاد شود.

گروسی اظهارداشت: هماهنگی بین بخشی، مشارکت مردم و مسئولان و فرهنگی سازی از علل موفقیت در اموری است که می تواند توسعه استان را شتاب بخشیده و ما را در مقابل مشکلات مصون کند.