مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام شده در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی‌های مناسبی از طریق تریبون نمازجمعه و نصب بنر در سطح شهر درراستای همکاری و مشارکت مردم شهرستان اسدآباد در سرشماری صورت گرفته است.

فرماندار اسدآباد افزود: توزیع اقلام تبلیغاتی در بین ادارات، نصب بنر و فضاسازی محیط در خصوص سرشماری و برگزاری نشست مشورتی دهیاران با بخشدار مرکزی بخشی از اقدامات این نهاد بوده است.

وی عنوان کرد: جلسات متعددی با حضور مسئولان سرشماری استان همدان برای کارمندان و مسئولان شهرستان برگزار و نواقص و سئوالات مبهم درباره سرشماری پاسخ داده شد.

بکایی عنوان کرد: تعداد ۲۳۵ نفر برای همکاری در اجرای طرح سرشماری در شهرستان اسداباد ثبت‌نام کردند که پس از مصاحبه و گزینش ۳۰ نفر به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان ذخیره انتخاب شدند.

وی تاکید کرد: افراد منتخب برای سرشماری به مدت یک هفته در کلاس آموزشی که با حضور ماموران سرشماری برگزار شد، شرکت کرده و ابهامات خود را برطرف کردند.

فرماندار اسدآباد اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن و کسب آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت نفوس و مسکن، تأثیر مستقیم در رشد و توسعه شهرستان در تمامی بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

وی از افزایش سه برابری حجم کاری ماموران سرشماری نفوس و مسکن نسبت به سرشماری‌های دوره‌های گذشته خبر داد و بیان کرد: در سرشماری‌های گذشته هر مأمور ۴۰۰ خانوار را سرشماری می‌کرد که امسال این میزان سرشماری برای هر مأمور به ۱۲۰۰ خانوار افزایش یافته است که انتظار داریم مردم نهایت همکاری را با ماموران سرشماری داشته باشند.

