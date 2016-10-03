فرماندهی انتظامی اسدآباد کمبود امکانات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بکایی صبح دوشنبه در دیدار فرماندهان و مدیران انتظامی شهرستان اسدآباد بااشاره به وظایف متعدد نیروهای انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی وظایف متعددی از نظم و انظباط بخشیدن به شهر گرفته تا کارهای حفاظتی و امنیتی را برعهده دارد.

فرماندار اسدآباد افزود: با وجود تعدد فعالیت‌های نیروی انتظامی و کمبود برخی ابزارهای لازم برای خدمت‌رسانی توسط این قشر، این نهاد کارهای خود را به خوبی و با موفقیت انجام می‌دهد.

وی برطرف کردن مشکلات در جامعه را وظیفه دستگاه‌های فرهنگی عنوان و بیان کرد: دستگاه‌های فرهنگی ازجمله اداره ارشاد و حوزه‌های علمیه وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم را دارند تا از این طریق میزان جرم و جنایت در جامعه کم شود.

بکایی عنوان کرد: پایین بودن درک مردم از قوانین به خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی باعث سختی کار نیروی انتظامی در جامعه شده است.

فرماندار اسدآباد افزود: ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، بالارفتن آمار سرقت، بیکاری و پیچیده شدن جرایم باعث پرشدن زندان‌ها می‌شود.

وی قاچاق کالا را بزرگترین مشکل اقتصادی در جامعه عنوان ‌و بیان کرد: دولت باید رقابت اقتصادی را در داخل و خارج کشور متعادل کرده ‌و با پایین آوردن تعرفه قانونی ورود کالا به درون کشور، از معضل قاچاق جلوگیری کند.

آمار سرقت در اسدآباد کاهش یافته است

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد نیز در این جلسه به بیان آمار مقایسه‌ای امسال ‌و سال گذشته شهرستان اسدآباد پرداخت و بیان کرد: امسال سرقت در اسدآباد ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که این امر حاصل زحمات شبانه‌روزی نیروی انتظامی در شهر است.

سرهنگ محمد خسروی افزود: افزایش ۱۶درصدی توقیف موتورسیکلت ها و افزایش ۱۰ درصدی توقیف خودروها که ۵۱۶ مورد بوده از دیگراقدامات بوده است.

وی عنوان کرد: امسال کشفیات مواد مخدر ۵۷ درصد و دستگیری سارقان ۵۵ درصد افزایش و کشف کالای قاچاق ۱۱ درصد کاهش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد عنوان کرد: جذب شبگردهای دائم و موقت از اقدامات مثبت نیروی انتظامی است که این امر موجب کاهش سرقت در شهرستان شده است.