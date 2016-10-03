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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۱

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران:

حقوق کودکان مازندران در کارگروه خانواده پیگیری می شود

حقوق کودکان مازندران در کارگروه خانواده پیگیری می شود

ساری - مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: حقوق کودکان در کارگروه خانواده استان پیگیری می شود.

مریم جمشیدی در حاشیه جشنواره نقاشی کودکان با موضوع دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنابر توافق با وزارت کشور حقوق کودکان در کارگروه  خانواده هر استان پیگیری می شود.

وی افزود: در همین راستا و بنابر وظیفه محوله، جلسات کارگروه بانوان و خانواده استانداری مازندران با محوریت بررسی حقوق کودکان برگزار و گزارش کار مدیران هم در این بخش دریافت شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، اظهار کرد: در پاییز امسال و پس از ماه محرم و صفر دکتر الوند ، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان مهمان ما در مازندران خواهد بود و ضمن شرکت در کارگروه تخصصی در جشنواره بزرگ کودکان مازندران هم شرکت خواهد کرد.

جمشیدی، با اشاره به اینکه جشنواره با نقش محوری   مرکز خیریه غنچه های گل یاس ساری و با حضور مهدهای کودک برگزار شده است، گفت: علت برگزاری این جشنواره در مرکز خیریه غنچه های گل یاس، این بود تا فرزندان این مرکز که کودکان فاقد   سرپرست  هستند از این شادی بهره مند شوند و شرایط واقعی شاد بودن و شادی را بدون توجه به تفاوت ها برای این کودکان فراهم کنیم زیرا معتقدیم این کودکان معصوم هیچ نقشی در ایجاد این تفاوت ها ندارند  و باید مورد توجه قرار گیرند.

به گزارش مهر؛ جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۲ عضو کنوانسیون حقوق کودک است؛ ایران مائده بین المللی را پذیرفته وبه صورت قانون در آمده است. از سال گذشته  راجع به حقوق کودک پیگیری های زیادی از سوی کنوانسیون حقوق کودک کشور انجام شد و با توافق با وزارت کشور قرار شده در قالب کارگروه خانواده در هر استان حقوق کودک بررسی شود.

کد مطلب 3785628

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