مناطق آزادیک ششم بودجه عمرانی کشور درآمد دارند/اینها مبدا قاچاقند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، ‌ جواد معصومی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: پیش از فکر کردن درباره افزایش تعداد مناطق آزاد باید به کیفیت اداره آنها اندیشید.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد یکی از مبادی واردات بی رویه کالا و قاچاق هستند، گفت: مناطق آزاد سالانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل درآمد واردات کالا برداشت می کنند در حالی که در شش ماهه نخست امسال بودجه عمرانی کل کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

رئیس سابق منطقه آزاد اروند افزود: برای یک هزار و ۱۵۰ شهر کشور ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شد که در شش ماهه نخست امسال کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

وی گفت: در آمد مستقیم هفت منطقه آزاد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است در حالی که بقیه کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند.

معصومی با بیان اینکه مرز شلمچه کمتر از ۱۰ درصد از ۱۴ میلیارد دلار صادرات سالانه به عراق را به خود اختصاص داده است و این مرز به عنوان منطقه آزاد است افزود: اگر به دیگر پایانه های مرزی کشور پول تزریق شود آنها سکوهای صادراتی خوبی هستند.

رئیس سابق منطقه آزاد اروند گفت: مناطق آزاد به جز منابع مستقیم منابع غیر مستقیم مانند اخذ نشدن مالیات از صنایع و موضوع گردشگری را دارند.

وی افزود:‌ به عنوان نمونه پالایشگاه آبادان که در منطقه آزاد اروند قرار دارد هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند و ۳۰ درصد ظرفیت پالایشی کشور را دارد.