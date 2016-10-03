تشریح ۶ رویکرد اصلی در تدوین برنامه سوم شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر گفت: با تعیین اولویت ها و ضرورت های شهر تهران اعتقاد داریم که از تمامی ظرفیت ها و دیدگاه های صاحبنظران، دانشگاهیان، شورایاری ها، اصحاب رسانه ها و به ویژه شهروندان باید در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران استفاده شود و خوشبختانه با تشکیل کارگروه ها و کمیته های مختلف از این افراد دعوت به عمل آمده است و در حال حاضر از نظرات اعضای شورایاری ها که نمایندگان مردم و از ارکان مشارکتی حوزه مدیریت شهری هستند نیز بهره مند شده ایم.

وی ادامه داد: رویکرد دیگری که در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران دنبال می شود رویکرد آینده پژوهانه است؛ در این خصوص بیش از ۱۵ پروژه مطالعاتی متناظر به آینده شهر تهران انجام شده است و با تمامی اطلاعات آن ها به انضمام استخراج اطلاعات ۳۰۰ پروژه پژوهش مرکز مطالعات بر آن هستیم که قابلیت آن ها در تدوین برنامه استفاده کنیم. در حقیقت آینده پژوهشی و پژوهش محوری از رویکردهای اصلی در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران است.

نگاهداری تصریح کرد: مشارکت حداکثری درون سازمانی شهرداری در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران رویکرد سوم ما است که مبتی بر این دیدگاه است که مشارکت در تصمیم سازی منجر به مشارکت در اجرا خواهد شد و لذا با تهیه نظام نامه ای که برای برنامه دیده شده است در قالب کارگروه ها و کمیته های مختلف ازعالی ترین مقام شهرداری که شهردار تهران است تا مناطق ۲۲ گانه که در سطح عملیاتی خواهد بود، نقش مفید هریک به تفکیک دیده شده است.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خاطرنشان کرد: رویکرد چهارم در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران سیاست های کلان منبعث از استاد بالادستی کشور است که اگر بتوانیم به ابلاغ برسانیم در یک مسیر و ریل گذاری مطالعه شده ای قرار خواهد گرفت که از نوسانات و اعمال سلیقه های شخصی که جهت برنامه را تغییر می دهد جلوگیری می کند و این امر یک کریدور استراتژیک برای همه شهرداری های کشور به ویزه شهرداری تهران می شود که همه بر مبنای آن حرکت کنند.

نگاهداری گفت: یکی از موضوعات مهم در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران تاکید شهردار به بحث اقتصاد شهری با رویکرد مردمی وتوجه به هوشمندسازی حداکثری شهر است که باید با جدیت بیشتر از قبل دنبال شود و لذا این امر از اولویت ها ی برنامه سوم خواهد بود که به صورت خاص، وزن بیشتری نسبت به برنامه قبلی داده خواهد شد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود: یکی از مباحث مهم در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران که در یک دهه گذشته تحت عنوان مدیریت جهادی مطرح و شهردار تهران نیز به عنوان نماد آن مورد تفقد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است را بایستی به طور نهادینه و نظام مند در برنامه تبیین و ارائه کنیم که در این خصوص مرکز مطالعات کارهای مطالعاتی خوبی انجام داده است و نظریه علمی مدیریت جهادی را با رویکرد آکادمیک منتشر کرده است و لذا این نظریه را با یک سطح پائین تر در بحث تدوین برنامه سوم در قالب راهبردها و اقدامات اساسی ترجمان کنیم که منتج به کارآمدی و دستیابی به عدالت اجتماعی می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که اگر این رویکرد ها را در تدوین برنامه سوم شهرداری تهران داشته باشیم تحقق رویکرد شهر دانش بنیان و دانایی محور به ثمر خواهد نشست و در سال های اخیر شهرداری تهران گام های بزرگی نظیر ایجاد پارک علم و فناوری با هدف تقویت شرکت های دانش بنیان و فعالیت های آنان، در راستای اقتصاد مقاومتی بر داشته است.